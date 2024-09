Durch hohe Wiederholungen des Planers als Bauherr von kleinen und großen Bauvorhaben profitieren (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Velburg (ots) - Immense Zeitverluste und hohe Zusatzkosten - leider keineSeltenheit bei Bauplanungen, denn diese sind äußerst komplex und können schnellMängel aufweisen. Mit der Pro Bauherr GmbH hat sich Dr. Peter Burnickl das Zielgesetzt, Bauherren eine effiziente Alternative zu bieten. Mit ihrem Ansatz derstandardisierten Musterplanungen werden ihnen neue Möglichkeiten eröffnet, umProjekte kosteneffizienter und reibungsloser umzusetzen. Warum diese Methodeeine vorteilhafte Wahl für Bauherren darstellt und wie sie dabei hilft, häufigeFallstricke bei der Planung zu vermeiden, erklärt der Experte hier.Bei Bauprojekten stehen für Investoren und Bauherren große Summen auf dem Spiel- fehlerhafte Planungen können für sie daher gravierende Auswirkungen haben.Trotz der Beauftragung von Ingenieuren für Gebäudetechnik fehlt vielen Bauherrenallerdings das Fachwissen, um die Qualität und Umsetzbarkeit der Pläne korrektzu bewerten. "Selbst erfahrene Bauherren im Immobilien- und Finanzierungsbereichstoßen oft auf erhebliche Wissenslücken bei der Gebäudetechnik", erklärt Dr.Peter Burnickl, Geschäftsführer der Pro Bauherr GmbH. "Diese Defizite zeigensich meist erst spät im Planungs- oder Genehmigungsprozess oder sogar erstwährend der Bauphase. Die Folgen sind nicht nur verlängerte Bauzeiten, sondernauch signifikante Mehrkosten, die den gesamten Projektverlauf erheblich belastenkönnen.""Für Bauherren bietet unsere modulare Musterplanung eine deutlich einfachere undeffizientere Lösung - damit kann die gesamte technische Gebäudeausrüstungunkompliziert geplant werden", fügt Dr. Peter Burnickl hinzu. Gemeinsam mitseinem Team bietet er eine solche umfassende Musterplanung an, die allewesentlichen Anforderungen abdeckt: Dazu gehören komplexe Komponenten wieElektrotechnik, Heizungsanlagen, Lüftungen, Klimatisierung sowie die Berechnungvon Heiz- und Kühllasten. Bauherren sind dadurch in keiner Weise eingeschränkt.Im Gegenteil ermöglicht es die Musterplanung, schneller und effektiver aufbewährte Prozesse zurückzugreifen. Ob bei Sanierungen oder Neubauten - diePlanungen der Pro Bauherr GmbH sind in allen Fällen äußerst hilfreich. Warumheute kein Bauherr mehr ohne Musterplanung agieren sollte, hat Dr. PeterBurnickl im Folgenden zusammengefasst.Punkt 1: Wohnungsbau ist kein HexenwerkJahrelange Expertise und zig Wohnungsbauprojekte mit weit tausenden Einheiten,darunter Studentenwohnheime, Hotels sowie klassische Wohnbauten im Neubau und inder Altbausanierung haben gezeigt: Die Raumgrößen und -aufteilungen sind in über90 Prozent der Fälle identisch. Es benötigt also nicht immer komplett neuePläne, denn äußerlich mögen sich Wohnungsbauten zwar stark voneinander