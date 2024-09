BAT Science goes InterTabac (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Dr. Mark Forster, Principal Scientist, Global Life Sciences BAT, präsentiert

neueste Ergebnisse der wissenschaftlichen Bewertung rauchloser Tabak- und

Nikotinprodukte

- Wissenschaft ist von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht,

Risikoreduzierung für Rauchende voranzutreiben

- BAT befindet sich in einer Transformation mit einem klaren Unternehmenszweck:

"A Better Tomorrow(TM)" durch "Building a Smokeless World" aufzubauen



BAT befindet sich in einer Transformation mit einem klaren Unternehmenszweck: "A

Better Tomorrow(TM)" durch "Building a Smokeless World" aufzubauen. Die

Wissenschaft ist die treibende Kraft hinter der Transformation von BAT in ein

überwiegend rauchfreies Unternehmen bis 2035.





Mit Dr. Mark Forster, Principal Scientist, Global Life Sciences BAT , trägt BATgleich zwei Mal auf der InterTabac dazu bei, Einblicke in die wichtige Forschungzu geben, die bei BAT betrieben wird, um rauchfreie Produktinnovationenwissenschaftlich zu untermauern."Wir haben die Chance, eine neue, rauchfreie Welt zu schaffen, die aufwissenschaftlicher Forschung und einem festen Bekenntnis zur öffentlichenGesundheit beruht. Die Lösungen sind heute verfügbar. Alles, was erforderlichist, ist, dass die relevanten Interessengruppen zusammenarbeiten, um derRisikoreduzierung für Rauchende und dem Wohlergehen von Millionen von Menschenweltweit Priorität einzuräumen", erläutert Dr. Mark Forster .Dr. Mark Forster live auf der InterTabac:- Panel "Future of Nicotine Technologies: Innovations and Advances in NGPProducts" Moderation: Marc Reisner, Chefredakteur DTZ, TJI - Donnerstag, 19.September, 14:30-15:30 Uhr, Raum LONDON- Keynote "The Science Behind Tobacco Harm Reduction" - Freitag, 20. September,14:50-15:15 Uhr, Raum LONDON -- Interviewanfragen: im Anschluss an die jeweiligen Vorträge oder nach AbspracheProduktneuheiten präsentiert das Multi-Category-Konsumgüterunternehmen BATGermany in Halle 4, Stand C22 .Die InterTabac ist die weltgrößte Messe für Tabakwaren und Raucherbedarf.Renommierte Branchenexperten geben Einblicke in neueste Entwicklungen. Einebedeutende Rolle bei den Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen nehmen in diesemJahr die neuen Kategorien ein.Über Dr. Mark ForsterDr. Mark Forster arbeitet als Principal Scientist im Team für Biowissenschaftenvon BAT auf dem F&E-Campus in Southampton, Großbritannien. Er leitet dieZusammenstellung und Aufbereitung wissenschaftlicher Informationen über dienicht brennbaren Produkte von BAT für interne und externe Interessengruppen.Dr. Forster ist seit 14 Jahren bei BAT tätig und hatte verschiedene Funktionen