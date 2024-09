Mythos Fachkräftemangel - warum sind einige Pflegeeinrichtungen überhaupt nicht betroffen? (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bretten (ots) - "Keiner will mehr in der Pflege arbeiten", heißt es gelegentlichin der Diskussion um den Fachkräftemangel in Krankenhäusern und Pflegeheimen -aber stimmt das wirklich? Die Antwort von Peter Schnepf ist ein klares Nein. Erist der Gründer und Inhaber der Marken Carefamily.io und Pflegebetriebsrente.deund setzt auf ein eng verzahntes Konzept aus Recruiting, Maßnahmen zurMitarbeiterbindung und langfristigen Benefits, um die Personalprobleme derPflegebranche zu lösen. Hier nimmt der Experte die Hintergründe desFachkräftemangels genauer unter die Lupe und verrät, wie Pflegeeinrichtungendiesen zu einem Problem der Vergangenheit machen.Der Fachkräftemangel ist nicht erst seit der Corona-Pandemie ein ständigerBegleiter der Pflegebranche: Während frustrierte und desillusioniertePflegekräfte in andere Branchen abwandern, verfügen zahlreiche Einrichtungennicht über das nötige Personal, um ihre vollen Kapazitäten auszureizen. EinigeHäuser mussten tatsächlich bereits ihre Pforten schließen, weil ihnenqualifizierte Beschäftigte fehlen. Bei anderen hingegen scheint es so, als wäredas Problem des Fachkräftemangels spurlos an ihnen vorbeigezogen - aber warum?"Dass manche Einrichtungen den sogenannten Fachkräftemangel fast gar nichtspüren, ist kein Zufall", erklärt Peter Schnepf. "Vielmehr zeigt es, dassPersonalengpässe in vielen Fällen ein hausgemachtes Problem sind.""Bei genauerer Betrachtung fällt nämlich eines besonders auf: Einrichtungen, dieihr Personal mit Wertschätzung behandeln und gute Arbeitsbedingungen bieten,sind erheblich weniger vom Fachkräftemangel betroffen. Natürlich gibt es auchregionale Unterschiede - wer sein Personal gut behandelt, ist jedoch in jedemFalle besser dran", schildert Peter Schnepf seine Erfahrungen in der Branche.Mit Carefamily.io und Pflegebetriebsrente.de bietet er EinrichtungenUnterstützung dabei, mehr Personal anzuziehen und ihre Mitarbeiterbindungnachweislich zu verbessern. Was wirklich hinter dem Fachkräftemangel steckt,warum einige Häuser scheinbar immun sind und wie andere Einrichtungen gezieltnachbessern, hat der Experte im Folgenden zusammengefasst.Schlechte Arbeitsbedingungen als primärer Auslöser für PersonalproblemeFachkräftemangel entsteht immer dann, wenn der Personalbedarf in einer Brancheplötzlich ansteigt oder viele Fachkräfte aus der Branche ausscheiden. Sicherlichhat Corona auch kurzfristig den Personalbedarf in der Pflege steigen lassen -der Hauptgrund ist aber Zweiteres. Eine starke Belastung, schlechteArbeitsbedingungen und eine geringe Wertschätzung tragen entscheidend dazu bei,dass viele Pflegekräfte den Arbeitgeber wechseln oder der Branche komplett den