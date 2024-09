Pioniergeist, Investition und Sanierungslust / Der eigentliche Kaufpreis sind die Sanierungskosten

Freiburg (ots) - Die Idee eines Hauses für nur 1 Euro klingt verlockend.

Angeboten werden diese Objekte von italienischen Gemeinden in Regionen mit

Abwanderung. Den Gemeinden geht es aber nicht darum, einkommensschwachen

Personen zu helfen, sondern Käufer als Investoren zu gewinnen, die bereit und in

der Lage sind, zu sanieren und sich dazu auch ausdrücklich verpflichten. Laut

idealista.it bieten folgende Gemeinden diese "case-a-1-euro" (Stichwort für die

Suchmaschinen) an: Taranto, Pettineo, Pratola Peligna, Caltagirone, Cammarata,

Troina, Sambuca di Sicilia, Cattolica Eraclea, Bonnanaro und Sant'Elia a

Pianisi.



Landflucht und symbolische Preise







an der Landflucht in Italien. Gemeinden übernehmen leerstehende und

sanierungsbedürftige Häuser, die gerne auch von Ausländern gekauft werden

können. Es geht dabei nicht nur um privat genutzte Wohnimmobilien, sondern

durchaus auch im Einzelfall um Objekte für eine gewisse touristische oder

sonstige kommerzielle Nutzung.



Der eigentliche Kaufpreis



Wer sich schon vor Ort auskennt, hat eventuell wertvolle Erfahrungen gemacht,

kennt die notwendigen Fachleute und findet vielleicht ein "1-Euro-Objekt", das

sich lohnt herzurichten. Bei Webinaren der in Freiburg ansässigen Deutschen

Schutzvereinigung Auslandsimmobilien e. V. zum Thema "Immobilienkauf in Italien"

kommt jedes Mal beim Stichwort 1-Euro-Immobilien der Hinweis, dass die

eigentlichen Kosten aus den späteren Sanierungs- und Renovierungskosten

bestehen. Außerdem ist es bei Zweitwohnsitzen trotz aller moderner

Kommunikationsmittel mühselig, von Deutschland aus diese meist aufwendigen

Arbeiten zu planen und durchzuführen.



Gemeinden verpflichten Käufer zur Sanierung



Dass sich Gemeinden um solche Objekte kümmern, ist nur dann sinnvoll, wenn ein

Käufer eine Sanierungspflicht übernimmt, damit das Gebäude wieder ansehenswert

und bewohnbar wird und zur Wiederbelebung von alten und teilweise verlassenen

Dörfern beiträgt. Kaufinteressenten dürfen sich also nicht wundern, wenn sie

vertragliche Pflichten zur Sanierung übernehmen müssen.



Da aber jede Gemeinde verfahren kann wie sie möchte, sollte man möglichst bald

nachfragen, was die Gemeinde über den symbolischen Euro hinaus verlangt.

Eventuell wird für die geforderte Sanierung eine Frist gesetzt und eine Kaution

verlangt.



Angebote von Privat: Fast geschenkt?



Abgesehen von den Angeboten der Gemeinden lassen sich in von Abwanderung

betroffenen Gebieten auch billige sanierungsbedürftige Objekte von Privat



