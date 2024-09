KORREKTUR/Aktien Europa Schluss Knappe Verluste dominieren vor Zinsentscheiden An Europas Börsen bestimmen zu Beginn einer von der Geldpolitik geprägten Woche moderate Kursverluste das Bild. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 pendelte am Montag in einer engen Spanne um seinen letzten Schlusskurs. Zum Handelsende verlor er …