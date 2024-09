Vizsla Silver kündigt Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 65 Millionen Dollar an

Vancouver, British Columbia (16. September 2024) - Vizsla Silver Corp. (TSX-V: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) („Vizsla“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-c ...) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen in seinem Namen und im Namen eines Konsortiums von Emissionsbanken (die „Emissionsbanken“) einen Vertrag mit Canaccord Genuity als alleinigem Bookrunner abgeschlossen hat, gemäß dem sich die Emissionsbanken auf Bought-Deal-Basis bereit erklärt haben, 25.000.000 Stammaktien (die „Stammaktien“) zu einem Preis von 2.60 $ pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von etwa 65.000.000 $ (das „Angebot“) zu erwerben.

Das Unternehmen hat den Emissionsbanken eine Option (die „Mehrzuteilungsoption“) eingeräumt, die für einen Zeitraum von 30 Tagen nach und einschließlich des Abschlusses des Angebots zum Angebotspreis ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % des Angebotsumfangs zusätzlich zu erwerben, um etwaige Mehrzuteilungen zu decken. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 19. September 2024 abgeschlossen und steht unter dem Vorbehalt, dass das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält. Falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird, beläuft sich der gesamte Bruttoerlös des Angebots auf 74.750.000 $.

Das Unternehmen beabsichtigt derzeit, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Exploration, die Bohrungen und die Entwicklung des unternehmenseigenen Projekts Panuco sowie für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wie im Prospektnachtrag (wie unten definiert) beschrieben.

Die Stammaktien werden mittels eines Prospektnachtrags (der „Prospektnachtrag“) in allen Provinzen und Territorien Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, gemäß dem Basisemissionsprospekt des Unternehmens vom 31. März 2023 (der „Basisemissionsprospekt“) und in den Vereinigten Staaten gemäß einem Prospektnachtrag (der „US-Prospektnachtrag“) angeboten, der als Teil einer wirksamen Registrierungserklärung auf Formular F-10 (die „Registrierungserklärung“) gemäß dem kanadischen/US-amerikanischen multijurisdiktionalen Offenlegungssystems eingereicht wurde. Potenzielle Käufer in Kanada sollten vor einer Investition die Prospektergänzung, den Basisemissionsprospekt und die darin enthaltenen Dokumente lesen, und potenzielle Käufer in den Vereinigten Staaten sollten den US-Prospektnachtrag, den Basisemissionsprospekt und die Registrierungserklärung und die darin enthaltenen Dokumente lesen, um vollständige Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten.

