WestGene Biopharma präsentiert bahnbrechende mRNA-Impfstoffdaten auf dem ESMO 2024

BARCELONA, Spanien, 16. September 2024 /PRNewswire/ -- WestGene Biopharma, ein führender Innovator auf dem Gebiet der mRNA-Therapeutika, präsentierte die neuesten klinischen Daten für seinen EBV-positiven Tumor-mRNA-Impfstoff, WGc-043, während einer Mini-Präsentation auf dem European Society for Medical Oncology (ESMO) Congress 2024.

WGc-043, der weltweit erste therapeutische mRNA-Impfstoff gegen EBV-positive Tumore, der sowohl in China als auch in den USA eine IND-Zulassung erhalten hat, zeigte in den jüngsten klinischen Studien außergewöhnliche Sicherheit, Immunogenität und Anti-Tumor-Aktivität. Der Impfstoff wird speziell für erwachsene Patienten mit fortgeschrittenen EBV-positiven soliden Tumoren und refraktären oder rezidivierenden EBV-positiven Lymphomen entwickelt, Krankheiten, für die es derzeit keine wirksamen, wenig toxischen Behandlungsmöglichkeiten gibt.

Beeindruckende klinische Leistung von ESMO gewürdigt

Die auf der ESMO 2024 vorgestellten vorläufigen klinischen Daten belegen die Fähigkeit des Impfstoffs, das Immunsystem des Patienten zu aktivieren, was zur Produktion von zytotoxischen T-Zellen, antigenspezifischen Antikörpern und Gedächtnis-T-Zellen führt, die Krebszellen angreifen und zerstören. Dieser neuartige Mechanismus stellt eine vielversprechende Alternative zu herkömmlichen CAR-T- und monoklonalen Antikörpertherapien dar und zielt auch darauf ab, Tumorrezidive zu verhindern, was insbesondere für Patienten mit Nasopharynxkarzinomen im Spätstadium und NK/T-Zell-Lymphomen einen dreifachen Nutzen darstellt.

Innovative Technologie und globale Auswirkungen

WGc-043 ist ein Beweis für die firmeneigene mRNA-Plattform von WestGene, die bahnbrechende Innovationen im Bereich des mRNA-Sequenzdesigns, neuartige Lipid-Nanopartikel (LNP)-Verabreichungssysteme und skalierbare Herstellungsprozesse umfasst. Der Impfstoff wurde mit Hilfe der patentierten LNP-Technologie von WestGene entwickelt, die für ihre hervorragende Wirksamkeit und Sicherheit bekannt ist. Diese Technologie hat entscheidend dazu beigetragen, die mit der Verabreichung von mRNA-Impfstoffen verbundenen Herausforderungen zu meistern, und hat WestGene als führendes Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Therapie positioniert.

Horizonterweiterung in der Krebsbehandlung

Der Weltmarkt für mRNA-Krebsimpfstoffe wird voraussichtlich erheblich wachsen, wobei die Schätzungen bis 2035 zwischen 230 und 300 Mrd. USD liegen. Der Erfolg von WGc-043 auf der ESMO unterstreicht das Potenzial der mRNA-Technologie, nicht nur führend auf diesem Gebiet zu sein, sondern auch die klinische Entwicklung zu beschleunigen und sichere, wirksame Behandlungen für Krebspatienten im Spätstadium anzubieten.

Blick in die Zukunft

WestGene Biopharma (www.westgenepharma.com) ist weiterhin bestrebt, seine mRNA-Plattform voranzutreiben und seine Pipeline zu erweitern, um ungedeckten medizinischen Bedarf in einer Reihe von Indikationen zu decken. Der innovative Ansatz des Unternehmens und sein Engagement für die Zusammenarbeit werden auch in Zukunft den Fortschritt auf dem Gebiet der mRNA-Therapeutika vorantreiben und Patienten weltweit Hoffnung geben.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2505920/image_5030521_43293125.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/westgene-biopharma-prasentiert-bahnbrechende-mrna-impfstoffdaten-auf-dem-esmo-2024-302249382.html