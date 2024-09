DeFi Technologies reicht Formular 40-F bei SEC ein

Toronto (ots/PRNewswire) - DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder "

DeFi Technologies ") (CBOE CA: DEFI) (GR: RB9) (OTC: DEFTF), ein

Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der

traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralisierten Finanzen (" DeFi

") leistet, freut sich, bekannt zu geben, dass es heute ein "Form 40-F

Registration Statement" (" Form 40-F ") bei der United States Securities and

Exchange Commission (die " SEC ") eingereicht hat, und zwar in Verbindung mit

seinem Antrag auf Notierung seiner Stammaktien (" Aktien ") an der The Nasdaq

Stock Market LLC (die " Nasdaq "). Die Notierung der Stammaktien des

Unternehmens an der Nasdaq steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die

Nasdaq und der Erfüllung aller geltenden Notierungs- und aufsichtsrechtlichen

Anforderungen, einschließlich der, dass das "Form 40-F" von der SEC für wirksam

erklärt wird. Die Gesellschaft wird die Notierung ihrer Aktien an der Cboe

Canada Exchange beibehalten.



Informationen zu DeFi Technologies







189-1&h=3183298927&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3

D4255189-1%26h%3D1979785745%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neo.inc%252Fen%252Fliv

e%252Fsecurity-activity%252FDEFI%2523!%252Fmarket-depth%26a%3DCBOE%2BCA%253A%2BD

EFI&a=CBOE+CA%3A+DEFI) ) ( GR: R9B (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4255189-

1&h=1937615314&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D425

5189-1%26h%3D356970898%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.boerse-frankfurt.de%252Fequ

ity%252Fdefi-technologies-inc-1%26a%3DGR%253A%2BR9B&a=GR%3A+R9B) ) ( OTC: DEFTF

(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4255189-1&h=2670866335&u=https%3A%2F%2Fc212

.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4255189-1%26h%3D2618305205%26u%3Dhttps

%253A%252F%252Ffinance.yahoo.com%252Fquote%252FDEFTF%252F%26a%3DOTC%253A%2BDEFTF

&a=OTC%3A+DEFTF) ) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei

der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen

Finanzen (DeFi) leistet. Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden

Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen

breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von

einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen

Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und

Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich Seite 2 ► Seite 1 von 2



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte DeFi Technologies Aktie Beiträge: 55 Beiträge: DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA: DEFI (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4255189-1&h=3183298927&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4255189-1%26h%3D1979785745%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.neo.inc%252Fen%252Flive%252Fsecurity-activity%252FDEFI%2523!%252Fmarket-depth%26a%3DCBOE%2BCA%253A%2BDEFI&a=CBOE+CA%3A+DEFI) ) ( GR: R9B (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4255189-1&h=1937615314&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4255189-1%26h%3D356970898%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.boerse-frankfurt.de%252Fequity%252Fdefi-technologies-inc-1%26a%3DGR%253A%2BR9B&a=GR%3A+R9B) ) ( OTC: DEFTF(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4255189-1&h=2670866335&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4255189-1%26h%3D2618305205%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffinance.yahoo.com%252Fquote%252FDEFTF%252F%26a%3DOTC%253A%2BDEFTF&a=OTC%3A+DEFTF) ) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit beider Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralenFinanzen (DeFi) leistet. Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführendenWeb3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einenbreitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt voneinem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den BereichenFinanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art undWeise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich