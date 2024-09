High Tide gibt Finanzergebnisse für 3. Quartal 2024 mit Rekordumsatz von 131,7 Mio. $ und 2. Quartal in Folge mit positiven Nettoeinnahmen bekannt

Das Unternehmen gibt außerdem das 5. Quartal in Folge mit positivem freiem Cashflow von insgesamt 21,8 Mio. $ bekannt und erreicht einen Marktanteil von 12 % in den Provinzen, in denen es tätig ist [i] , gegenüber 10 % im Vorjahr

- High Tide bleibt das umsatzstärkste Cannabisunternehmen, das in kanadischen Dollar berichtet[ii], erzielt Quartalsumsatz von 131,7 Millionen $ – ein Allzeitrekord und eine Steigerung von 6 % gegenüber dem Vorjahr und dem Vorquartal – und verzeichnet ein hochgerechnetes Jahresergebnis von über 525 Millionen $.

- Die Einnahmen aus den Betrieben beliefen sich auf 3,1 Millionen $, was eine beträchtliche Steigerung gegenüber (0,7) Millionen $ im selben Zeitraum des Vorjahres und 2,0 Millionen $ im Vorquartal darstellt. Das Unternehmen erwirtschaftete auch positive Nettoeinnahmen in Höhe von 0,8 Millionen $ – eine Steigerung von (3,6) Millionen $ gegenüber dem Vorjahr und 0,2 Millionen $ gegenüber dem Vorquartal.

- Der Cabana Club des Unternehmens zählt nun über 1,55 Millionen Mitglieder – eine Steigerung von über 41 % gegenüber dem Vorjahr und 8 % gegenüber dem Vorquartal. Das Unternehmen hat 57.000 ELITE-Mitglieder erreicht – eine Steigerung von 203 % gegenüber dem Vorjahr und 30 % gegenüber dem Vorquartal und das schnellste Wachstum seit der Gründung.

- Der Same Store-Umsatz stieg um 1 % gegenüber dem Vorjahr und um 5 % gegenüber dem Vorquartal. Bei täglicher Berechnung stieg der Same Store-Umsatz um 3 % gegenüber dem Vorquartal. Zwischen Oktober 2021 und Juni 2024 ist der Same Store-Umsatz bei Canna Cabana um 118 % gestiegen, während der durchschnittliche Betreiber in den fünf Provinzen, in denen das Unternehmen tätig ist, einen Rückgang von 21 % verzeichnete.[iii]

- Das Unternehmen erwirtschaftete im dritten Quartal des Geschäftsjahres einen positiven ungebundenen Cashflow in Höhe von 3,1 Millionen $. Das Unternehmen erwirtschaftete in den letzten vier Quartalen einen positiven ungebundenen Cashflow in Höhe von 21,8 Millionen $, was einer Rendite des ungebundenen Cashflows von über 9 % gegenüber dem Unternehmenswert bei Börsenschluss am 13. September 2024 entspricht.

- Im Mai und Juni 2024 hatte Canna Cabana einen Anteil von 21 % am Cannabis-Einzelhandelsmarkt in Alberta und von 11 % in Ontario. In den fünf Provinzen, in denen das Unternehmen vertreten ist, hatte Canna Cabana einen Marktanteil von 12 % in Dollar, während die Anzahl der Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte in diesen Provinzen nur 5 % ausmachte.[iv]

- Der annualisierte Einzelhandelsumsatz pro Quadratmeter belief sich im dritten Quartal 2024 im gesamten Canna Cabana-Ladennetz auf 1.658 $ und war somit höher als bei den besten Einzelhändlern der Branche wie Wal-Mart, Target, Canadian Tire und Lululemon.[v]

CALGARY, AB, 16. September 2024 - High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das erfolgreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, veröffentlichte heute seine Finanzergebnisse für das dritte Geschäftsquartal 2024, das am 31. Juli 2024 endete. Die wichtigsten Finanzzahlen werden in dieser Pressemeldung bekannt gegeben. Der konsolidierte Zwischenabschluss für die drei und neun Monate, die am 31. Juli 2024 und 2023 endeten, sowie die zugehörigen Erläuterungen und Analysen des Managements (Management‘s Discussion and Analysis) können auf der Website des Unternehmens unter www.hightideinc.com und den Profilseiten des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedarplus.ca sowie auf EDGAR unter www.sec.gov abgerufen werden.

Drittes Geschäftsquartal 2024 – Finanzielle Höhepunkte:

- Der Umsatz stieg im dritten Geschäftsquartal 2024 auf 131,7 Millionen $ – ein neuer Rekord gegenüber den 124,4 Millionen $ im selben Zeitraum des Vorjahres und eine Steigerung von 6 % gegenüber dem Vorjahr und dem Vorquartal.

- Der Bruttogewinn stieg im dritten Geschäftsquartal 2024 auf 35,5 Millionen $, gegenüber mit 34,6 Millionen $ im selben Zeitraum des Vorjahres – eine Steigerung von 3 % gegenüber dem Vorjahr und gleich wie im Vorquartal.

- Die Bruttogewinnmarge in den drei Monaten zum 31. Juli 2024 belief sich auf 27 %, gegenüber 28 % im selben Zeitraum des Vorjahres und des Vorquartals.

- 18. aufeinanderfolgendes Quartal mit positivem bereinigtem EBITDA[vi], das sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 auf 9,6 Millionen $ belief, gegenüber 10,2 Millionen $ im selben Zeitraum des Vorjahres, was eine positive Auswirkung von 2,4 Millionen $ aus der Beseitigung des SRF in Manitoba beinhaltete, und gegenüber 10,0 Millionen $ im Vorquartal. Vor den üblichen Anpassungen erwirtschaftete das Unternehmen ein EBITDA von 8,9 Millionen $ – das beste Ergebnis in einem Quartal in der Geschichte des Unternehmens.

- Die bereinigte EBITDA-Marge belief sich auf 7,3 % – eine Steigerung von 6,3 % gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres, ohne Berücksichtigung der Auswirkungen des SRF, bzw. von 8,1 % gegenüber dem Vorquartal.

- In Anbetracht der strengen Kostenkontrollen, die das Unternehmen eingeführt hat, beliefen sich die allgemeinen und Verwaltungskosten im dritten Quartal 2024 auf 3,7 % des Umsatzes – eine Verbesserung gegenüber 5,2 % im selben Zeitraum des Vorjahres und 4,5 % im Vorquartal und der niedrigste Wert seit vier Jahren.

- Gehälter, Löhne und Sozialleistungen machten im dritten Geschäftsquartal 2024 13 % des Umsatzes aus. Dies stellte eine Steigerung gegenüber 11 % im selben Zeitraum des Vorjahres und 12 % gegenüber dem Vorquartal dar, was auf die organische Eröffnung von elf Läden im Quartal zurückzuführen ist, die einen enormen anfänglichen Personalbedarf erfordern.

- Das Unternehmen erwirtschaftete im dritten Geschäftsquartal 2024 positive Nettoeinnahmen von 0,8 Millionen $. Die Nettoeinnahmen stiegen von (3,6) Millionen $ im selben Zeitraum des Vorjahres und von 0,2 Millionen $ im Vorquartal. Die Einnahmen aus den Betrieben beliefen sich auf 3,1 Millionen $, was eine beträchtliche Steigerung gegenüber (0,7) Millionen $ im selben Zeitraum des Vorjahres und 2,0 Millionen $ im Vorquartal darstellt.

- Der Gewinn pro vollständig verwässerte Aktie belief sich im dritten Quartal 2024 auf 0,01 $, gegenüber (0,04) $ im selben Zeitraum des Vorjahres und (0,00) $ im Vorquartal.

- Cabanalytics Business Data and Insights-Plattform, Werbeeinnahmen und andere Umsätze, einschließlich Managementgebühren, Zinserträge und Mieteinnahmen, beliefen sich im dritten Geschäftsquartal 2024 auf 9,0 Millionen $ – ein neuer Rekord gegenüber 6,7 Millionen $ im selben Zeitraum des Vorjahres und 9,0 Millionen $ im Vorquartal und eine Steigerung von 36 % gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres und von 1 % gegenüber dem Vorquartal.

- Die Barmittel und Barmitteläquivalente beliefen sich zum 31. Juli 2024 auf insgesamt 35,3 Millionen $ – ein neuer Rekord gegenüber 25,7 Millionen $ zum 31. Juli 2023 und 34,5 Millionen $ zum 30. April 2024 und eine Steigerung von 37 % gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres und 2 % gegenüber dem Vorquartal.

„Gegenüber dem Vorjahr hat das Team von High Tide den Investoren überzeugende Beweise dafür geliefert, dass wir uns von anderen Einzelhändlern unterscheiden, und unsere Ergebnisse im dritten Quartal sind ein weiterer Beweis dafür. Unsere Zahlen verdeutlichen weiterhin, dass wir ein gut geführtes, innovatives Unternehmen sind, das verantwortungsbewusst gewachsen ist und gleichzeitig einen Aktionärswert geschaffen hat. Zahlen lügen nicht und der Rekordumsatz, die positiven Nettoeinnahmen und der ungebundene Cashflow im fünften Quartal in Folge stehen in starkem Kontrast zu einigen unserer namhaften Konkurrenten, die kürzlich Konkurs angemeldet oder ihre Geschäfte ganz eingestellt haben. Im Gegensatz zu diesen Konkurrenten erwirtschaften wir einen starken ungebundenen Cashflow aus unseren Betrieben, der unser organisches Wachstum in den letzten Monaten gefördert hat. Dies hat es uns ermöglicht, unsere flüssigen Geldmittel auf 35,3 Millionen $ zu erhöhen – den höchsten Wert aller Zeiten“, sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

„Mit 21 neuen Cabanas, die aus den Gewinnen unseres bestehenden Ladennetzes entstanden sind, haben wir das untere Ende unseres zuvor bekannt gegebenen Ziels, in diesem Jahr 20 bis 30 neue Standorte zu eröffnen, bereits übertroffen. Angesichts unserer aktuellen Dynamik bin ich davon überzeugt, dass wir uns dem oberen Ende dieser Prognose nähern können. Dieses rasche Wachstum und eine Steigerung des Same Store-Umsatzes von 118 % seit der Einführung unseres innovativen und revolutionären Discount Club-Modells haben dazu beigetragen, dass unser Marktanteil in den fünf kanadischen Provinzen, in denen wir tätig sind, von 5 % vor drei Jahren auf 12 % gestiegen ist. Unser Cabana Club hat mittlerweile über 1,55 Millionen Mitglieder, einschließlich 57.000 zahlender Mitglieder, für unser ELITE-Programm gewonnen, das trotz einer allgemeinen Verlangsamung des Cannabisumsatzes in Kanada das vierte Quartal in Folge mit der höchsten Wachstumsrate verzeichnet. Darüber hinaus sind wir weiterhin bestrebt, unser erfolgreiches Modell in neue Rechtsprechungen zu bringen, in denen Cannabis legal ist. Wir haben bereits damit begonnen, den Cabana Club in eine globale Cannabis-Community zu integrieren und aufzubauen. Ich freue mich darauf, in den kommenden Wochen einige äußerst aufregende Neuigkeiten über diese Transformation bekannt zu geben“, fügte Herr Grover hinzu.

Drittes Quartal 2024 – Betriebliche Höhepunkte (1. Mai – 31. Juli):

- Das Unternehmen eröffnete 11 neue Canna Cabana-Standorte – 4 in Alberta, 1 in Saskatchewan und 6 in Ontario.

- Am 1. Mai 2024 gab das Unternehmen die Ernennung von Mayank Mahajan zum Chief Financial Officer bekannt.

- Das Unternehmen begrüßte die Bekanntgabe von Alberta Gaming Liquor and Cannabis (AGLC), dass es sein Retail Cannabis Store Handbook revidiert hat, um den Verkauf von Eigenmarken-Cannabis zu ermöglichen.

- Das Unternehmen unterzeichnete ein verbindliches Zeichnungsabkommen mit unabhängigen institutionellen Kreditgebern hinsichtlich einer Fremdfinanzierung in Höhe von 15 Millionen $.

- Das Unternehmen hielt seine Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre ab, bei der alle Mitglieder des Board of Directors mit nahezu einstimmiger Unterstützung wiedergewählt wurden.

Nachfolgende Ereignisse (1. August – heute):

- Das Unternehmen eröffnete 3 neue Canna Cabana-Standorte in Ontario.

- Das Unternehmen hat seinen bereits zuvor bekannt gegebenen Erwerb eines Assets im Rahmen eines Kaufvertrags vom 25. Juni 2024 abgeschlossen, wobei High Tide einen Cannabis-Einzelhandelsladen in Mississauga in Ontario für 600.000 $ in bar erwarb.

- Das Unternehmen hat seine Unterstützung von Sponsoring durch World Vision auf 366 Kinder in allen Teilen der Welt erweitert, nachdem es zugesagt hat, für jeden neuen Laden, der in Kanada eröffnet wird, zwei zusätzliche Kinder zu sponsern.

- Das Unternehmen gab den ersten Abschluss seiner bereits zuvor bekannt gegebenen nachrangigen Darlehensfazilität in Höhe von 15 Millionen $ bekannt.

- Das Unternehmen gab den Relaunch der Website seines Vorzeigeladens, der kanadischen, stationären Einzelhandelsmarke Canna Cabana, bekannt, die über 90 % des Umsatzes von High Tide ausmacht.

- Fastendr-Einzelhandelskioske wurden an 140 Canna Cabana-Standorten installiert, gegenüber 130 im Vorquartal, wobei alle restlichen Installationen voraussichtlich bis Ende September abgeschlossen sein werden.

- Das Unternehmen gab die Einführung von White-Label-Produkten der Marke Queen of Bud in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario bekannt.

- Das Unternehmen gab bekannt, dass es ein Joint Venture mit Positive Intent Events (PIE) eingegangen ist, um eine führende Position im aufstrebenden kanadischen Cannabis-Gastgewerbesektor einzunehmen. Die Bekanntgabe folgte auf die Ankündigung von Alberta, Cannabis-Pop-ups bei Veranstaltungen nur für Erwachsene zuzulassen.

Ausgewählte Finanzdaten für das zweite Quartal zum 31. Juli 2024:

(in Tausend kanadischen Dollar angegeben)

Drei Monate zum 31. Juli Neun Monate zum 31. Juli 2024 2023 Veränderung 2024 2023 Veränderung $ $ ∆ $ $ ∆ Freier Cashflow (i) 3.092 4.051 (24) % 16.083 1.253 1184 % Barmittel aus betrieblichen Tätigkeiten 6.213 7.545 (18) % 25.895 11.025 135 % Umsatz 131.685 124.352 6 % 384.011 360.564 7 % Bruttogewinn 35.454 34.578 3 % 106.747 98.330 9 % Bruttogewinnmarge (ii) 27 % 28% (1) % 28% 27% 1 % Betriebskosten, gesamt (32.399) (35.240) 8 % (98.913) (105.551) 6 % Gewinn (Verlust) aus Betriebstätigkeit 3.055 (662) 562 % 7.834 (7.221) 209 % Bereinigtes EBITDA(iii) 9.614 10.181 (6) % 30.090 22.273 35 % Bereinigte EBITDA-Marge (iv) 7 % 8% (1) % 8% 6% 2 % Netto-Einkommen (Verlust) 825 (3.574) 123 % 991 (9.147) 111 % Unverwässerter und verwässerter Gewinn (Verlust) je Aktie 0,01 (0,04) 125 % 0,00 (0,12) 100 %

(i) Das Unternehmen definiert den freien Cashflow als Nettobarmittel aus betrieblicher Tätigkeit, abzüglich nachhaltiger Investitionen und abzüglich Zahlungen für Leasingverbindlichkeiten. Nachhaltige Investitionen sind definiert als Ausgaben für Mieterausbauten und Instandhaltung, die für das bestehende Geschäft erforderlich sind. Die am ehesten vergleichbare Finanzkennzahl ist der Nettobarmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit, wie er in der verkürzten konsolidierten Zwischenbilanz der Kapitalflüsse ausgewiesen wird. Er sollte nicht als Liquiditätskennzahl oder als Ersatz für vergleichbare, nach IFRS erstellte Kennzahlen angesehen werden.

(ii) Bruttogewinnmarge – eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl. Die Bruttogewinnmarge wird berechnet, indem der Bruttogewinn durch den Umsatz dividiert wird.

(iii) Bereinigtes EBITDA – eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl. Eine Überleitung des bereinigten EBITDA zum Nettogewinn (-verlust) findet sich im Abschnitt „Ausgewählte Finanzkennzahlen und Betriebsleistung“ im Lagebericht des Unternehmens.

(iv) Bereinigte EBITDA-Marge – eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl. Diese Kennzahl wird berechnet als bereinigtes EBITDA geteilt durch den Umsatz.

Es folgt eine Überleitung des bereinigten EBITDA zum Nettoverlust:

2024 2023 2022 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Netto- (verlust) -Ertrag 825 171 (5) (31.805) (3.717) (1.568) (3.862) (52.503) Aufwand (Rückzahlung) Ertrag-/ latente Steuern 671 (878) (233) (4.571) 204 (2.041) (1.236) (1.782) Wertzuwachs und Zinsen 1.681 1.712 1.743 1.632 1.931 1.759 1.814 782 Abschreibung und Amortisation 5.678 7.505 6.848 8.583 8.493 7.699 7.986 8.249 EBITDA 8.855 8.510 8.353 (26.161) 6.911 5.849 4.702 (45.254) Wechselkursverlust (-gewinn) 19 (5) 5 (152) 31 2 (15) (14) Finanzierungs- und sonstige Kosten 12 1.314 515 691 801 435 664 2.444 Gewinn/Verlust aus Neubewertung von Verbindlichkeit aus Verkaufsoption (159) (110) (300) 544 73 (1.288) (1.261) (3.166) Sonstige Verluste (6) 337 37 18 - - - Verlust (Gewinn) aus der Tilgung von Schuldverschreibungen - - - - - - - 609 Wertminderungsverlust - - - 34.265 - - - 48.592 Aktienbasierte Vergütung 881 549 795 (284) 2.350 1.532 1.436 2.091 Verlust (Gewinn) aus Neubewertung marktfähiger Wertpapiere 12 - 77 (13) - (19) (8) 81 (Gewinn) Verlust aus der Neubewertung von Schuldverschreibungen - (240) 755 (505) - - - (366) Verlust (Gewinn) aus Tilgung von Finanzverbindlichkeiten - (314) 235 (60) - 78 (18) - Bereinigtes EBITDA(i) 9.614 10.041 10.435 8.362 10.184 6.589 5.500 5.017

(i) Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl

Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 8.928 8.032 9.363 7.207 8.395 Veränderung des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals (2.715) 4.777 (2.490) 2.430 (850) Nettoliquidität aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 6.213 12.809 6.873 9.637 7.545 Laufender Investitionsaufwand (279) (528) (511) (1.080) (705) Zahlungen für Leasingverbindlichkeiten (2.842) (2.898) (2.754) (2.870) (2.789) Ungebundener Cashflow 3.092 9.383 3.608 5.687 4.051

Ausblick

Mit seiner Marke Canna Cabana ist High Tide gemessen an der Anzahl der Läden mit zurzeit 183 Standorten der größte Cannabis-Einzelhändler in Kanada und der zweitgrößte weltweit. Zu Beginn des Jahres 2024 hatte sich das Unternehmen das Ziel gesetzt, im Laufe des Kalenderjahres 20 bis 30 Standorte hinzuzufügen. Das Unternehmen hat das untere Ende dieses Bereichs bereits überschritten und ist angesichts der anhaltenden Dynamik davon überzeugt, dass es nun auch das obere Ende erreichen kann. Das Wachstum des Einzelhandelsnetzes des Unternehmens im Kalenderjahr 2024 ist größtenteils organisch und wird durch interne Cashflows finanziert, wobei das Unternehmen davon ausgeht, dass sich diese im restlichen Jahr fortsetzen werden.

Das Cabana Club-Kundenbindungsprogramm des Unternehmens expandiert weiterhin in hohem Tempo in ganz Kanada und hat zurzeit über 1,55 Millionen Mitglieder – eine Steigerung von 41 % gegenüber dem Vorjahr. Langfristig strebt das Unternehmen in Kanada eine Mitgliederzahl von über zwei Millionen an. ELITE, die kostenpflichtige Mitgliedschaft, bricht weiterhin vierteljährliche Wachstumsrekorde und hat nun 57.000 Mitglieder erreicht, wobei täglich weitere Mitglieder hinzukommen. ELITE-Mitglieder kaufen tendenziell häufiger und in größeren Mengen ein als Basis-Mitglieder.

Der Marktanteil des Unternehmens in Dollar stieg in den ersten beiden Monaten des Quartals von 10 % vor einem Jahr auf 12 %, während er in den Provinzen, in denen das Unternehmen tätig ist, nur 5 % der konventionellen Läden ausmacht. Das Unternehmen geht davon aus, dass sein Marktanteil angesichts seiner soliden organischen Pipeline an Läden und der kontinuierlichen Schließungen von Konkurrenten weiter steigen wird. Wie bereits zuvor bekannt gegeben, besteht das langfristige Ziel des Unternehmens darin, in den Provinzen, in denen es tätig ist, einen Marktanteil von 15 % zu erreichen und landesweit 300 Canna Cabana-Standorte zu eröffnen.

Angesichts der jüngsten Entscheidung von Alberta, den Verkauf von White-Label-Produkten zuzulassen, hat das Unternehmen mit dem Verkauf mehrerer neuer Lifestyle-Accessoires begonnen, die mit der kürzlich erworbenen Marke Queen of Bud in Zusammenhang stehen, und hat weitere innovative Cannabisprodukte von Queen of Bud vorgestellt, die in den kommenden Wochen in Ontario, Manitoba, Saskatchewan und Alberta auf den Markt kommen werden.

Das Unternehmen hat in den letzten fünf Quartalen einen positiven ungebundenen Cashflow erwirtschaftet, der sich in diesem Zeitraum auf etwa 26 Millionen $ belief. Obwohl die Höhe des ungebundenen Cashflows in jedem Quartal erheblich schwanken kann, geht das Unternehmen davon aus, dass es weiterhin einen positiven ungebundenen Cashflow erzielen wird, indem es die aus den Betrieben erwirtschafteten Barmittel zur Förderung des organischen Wachstums nutzt. Diese Geldschöpfung trug dazu bei, dass die Barmittel und Barmitteläquivalente am Ende des Quartals einen Rekordwert von 35,3 Millionen $ erreichten. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass sein Finanzprofil gesünder ist als je zuvor. Am Ende des Quartals wurde die Bilanz des Unternehmens durch den erstmaligen Abschluss einer Darlehensfazilität in Höhe von 15 Millionen $ weiter gestärkt.

Das Unternehmen verfolgt weiterhin die rechtlichen und regulatorischen Entwicklungen in Deutschland, insbesondere im Zusammenhang mit potenziellen Pilotprojekten für kommerzielle Verkäufe, mit dem Ziel, so bald wie möglich auf den größten Markt Europas vorzudringen.

Vierteljährliches Update des ATM-Programms

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es im Rahmen des At-the-Market-Aktienprogramms des Unternehmens (das „ATM-Programm“), das es dem Unternehmen ermöglicht, von Zeit zu Zeit Stammaktien („Stammaktien“) im Wert von bis zu 30 Millionen $ (oder dem entsprechenden Gegenwert in US-Dollar) aus dem eigenen Bestand an die Öffentlichkeit, nach Ermessen des Unternehmens und vorbehaltlich der regulatorischen Anforderungen gemäß National Instrument 44-102 – Shelf Distributions und den Richtlinien der TSX Venture Exchange (die „TSXV“), zu emittieren, im dritten Quartal, das am 31. Juli 2024 endete, insgesamt 1.055.900 Stammaktien über die TSXV und den Nasdaq Capital Market („Nasdaq“) im Rahmen des ATM-Programms emittiert hat, was einem Gesamterlös von 3.151 $ entspricht.

Gemäß einer mit dem ATM-Programm verbundenen Aktienvertriebsvereinbarung vom 31. August 2023, die zwischen dem Unternehmen, ATB Capital Markets Inc. und ATB Capital Markets USA Inc. (die „Vertriebspartner“) geschlossen wurde (die „Aktienvertriebsvereinbarung“), wurde im dritten Quartal, das am 31. Juli 2024 endete, eine Barprovision von 47 $ auf die gesamten Bruttoerlöse an die Vertriebspartner im Zusammenhang mit ihren Dienstleistungen im Rahmen der Aktienvertriebsvereinbarung ausgezahlt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem ATM-Programm, sofern vorhanden, zu verwenden, um nach Ermessen des Unternehmens, strategische Initiativen zu finanzieren, die es derzeit entwickelt, das Wachstum und die Entwicklung der bestehenden Aktivitäten des Unternehmens zu unterstützen, zukünftige Akquisitionen sowie Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu finanzieren.

Stammaktien, die im Rahmen des ATM-Programms ausgegeben werden, werden gemäß einem Prospektnachtrag vom 31. August 2023 (der „kanadische Prospektnachtrag“) zum endgültigen Basisprospekt des Unternehmens vom 3. August 2023, der bei den Wertpapierkommissionen oder ähnlichen Aufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas (der „kanadische Basisprospekt“) und gemäß einem Prospektnachtrag vom 31. August 2023 (der „US-Prospektnachtrag“) zum US-Basisprospekt des Unternehmens vom 3. August 2023 (der „US-Basisprospekt“), der in seiner Registrierungserklärung auf dem Formular F-10 (der „Registrierungserklärung“) enthalten ist und bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der „SEC“) eingereicht wurde, ausgegeben. Der kanadische Prospektnachtrag und der kanadische Basisprospekt können auf SEDAR unter www.sedarplus.ca heruntergeladen werden und die US-Prospektergänzung, der US-Basisprospekt und die Registrierungserklärung sind über EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar.

Das ATM-Programm ist bis zum früheren Zeitpunkt (i) des Verkaufs aller im Rahmen des ATM-Programms zur Ausgabe verfügbaren Stammaktien, (ii) des Datums, an dem der kanadische Prospektnachtrag für das ATM-Programm oder den kanadischen Basisprospekt zurückgezogen wird, und (iii) des Datums, an dem das ATM-Programm vom Unternehmen oder von Vertretern gekündigt wird, wirksam.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen und ist der zweitgrößte Cannabiseinzelhändler weltweit, gemessen an der Anzahl der Geschäfte[vii]. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 183 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler weltweit mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

Konsum-Zubehör: High Tide betreibt eine Reihe der führenden E-Commerce-Plattformen für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com

Marken: Zu den branchenführenden und verbrauchernahen Marken von High Tide gehören Queen of Bud, Cabana Cannabis Co, Daily High Club, Vodka Glass, Puff Puff Pass, Dopezilla, Atomik, Hue, Evolution und viele mehr.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brandz weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde sowohl 2021, 2022 als auch 2023 vom Report on Business Magazin der Globe and Mail als eines der am stärksten wachsenden Unternehmen Kanadas sowie im TSX Venture 50 in den Jahren 2022 und 2024 als eine der zehn besten Aktien der diversifizierten Industrie genannt. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie „Retail“ aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter „könnte“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „glauben“, „wird“, „prognostiziert“, „geschätzt“ und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über: die Geschäftsziele und Meilensteine des Unternehmens sowie den voraussichtlichen Zeitplan und die Kosten im Zusammenhang mit der Ausführung oder dem Erreichen dieser Ziele und Meilensteine (einschließlich, ohne Einschränkung, vorgeschlagener Übernahmen, Expansionen und Ladeneröffnungen); die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens und die Absicht, eine oder mehrere realisierbare Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen; die Entwicklung des Geschäfts des Unternehmens und die zukünftigen Aktivitäten nach dem Datum dieses Dokuments; Erwartungen in Bezug auf die Marktgröße und das erwartete Wachstum in den Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit tätig ist oder künftige Tätigkeiten in Erwägung zieht; Erwartungen in Bezug auf wirtschaftliche, geschäftliche, regulatorische oder wettbewerbsbezogene Faktoren in Bezug auf das Unternehmen oder die Cannabisbranche im Allgemeinen; den Markt für die aktuellen und geplanten Produktangebote des Unternehmens sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Marktanteile zu erobern; die Vertriebsmethoden, die das Unternehmen voraussichtlich für die Bereitstellung seiner Produktangebote nutzen wird; die strategischen Investitionen und Kapitalausgaben des Unternehmens und die damit verbundenen Vorteile; Änderungen der Gemein- und Verwaltungsausgaben; zukünftige Betriebstätigkeiten und -aktivitäten und deren Zeitpunkt sowie Leistungen; die künftige Steuerpflicht des Unternehmens; die geschätzten künftigen vertraglichen Verpflichtungen des Unternehmens; die künftige Liquidität und Finanzkraft des Unternehmens und seine Fähigkeit, seinen Betriebskapitalbedarf und die prognostizierten Investitionsausgaben zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, und den Marktanteil oder die Reichweite des Unternehmens; dass das Unternehmen das Geschäft des Unternehmens um die derzeit geplante Anzahl zusätzlicher Cannabiseinzelhandelsstandorte im hierin angegebenen Zeitrahmen erweitern wird und das Unternehmen auf einem positiven Wachstumspfad bleibt; die weitere Steigerung der Verkaufszahlen; dass das Unternehmen sein Umsatzprofil verbessert; dass das Unternehmen die Entwicklung seiner Cannabiseinzelhandelsgeschäfte abschließt; die Fähigkeit des Unternehmens, einen positiven freien Cashflow zu generieren; freier Cashflow, der es dem Unternehmen ermöglicht, sein Wachstum mit internen Cashflows zu finanzieren; dass das Unternehmen nachhaltiges Wachstum erzielt und gleichzeitig weiterhin positiven freien Cashflow erzielt; die Fähigkeit des Unternehmens, einen größtmöglichen Shareholder Value zu schaffen; die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Genehmigungen zu erhalten, aufrechtzuerhalten und zu erneuern oder zu verlängern, einschließlich des Zeitpunkts und der Auswirkungen des Erhalts dieser Genehmigungen; die Realisierung von Kosteneinsparungen, Synergien oder Vorteilen aus den jüngsten und geplanten Akquisitionen des Unternehmens und die Fähigkeit des Unternehmens, die Geschäfte jedes erworbenen Unternehmens erfolgreich in das Geschäft des Unternehmens zu integrieren; die erwarteten Umsätze aus den fortgeführten Geschäften; die weitere Zunahme der Mitgliederzahlen der Treueprogramme Cabana Club und ELITE; die erwarteten Änderungen des ELITE-Programms und deren Auswirkungen auf die Geschäfts- und Betriebstätigkeit des Unternehmens; die internationale Expansion der Canna Cabana-Marke durch das Unternehmen; das Erreichen der prognostizierten Umsatz- und Absatzprognosen; die Absicht des Unternehmens, das ATM-Programm und/oder jedes weitere Angebot von Wertpapieren des Unternehmens abzuschließen; die Gesamtsumme der Erlöse, die das Unternehmen im Rahmen des ATM-Programms und/oder eines künftigen Angebots erhalten wird; die erwartete Verwendung des Nettoerlöses aus dem ATM-Programm und/oder einem zukünftigen Angebot durch das Unternehmen; die Notierung von Stammaktien, die im Rahmen des ATM-Programms oder eines zukünftigen Angebots angeboten werden; die erwarteten Auswirkungen des ATM-Programms und/oder zukünftiger Angebote auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens; Gesetzesänderungen in Deutschland in Bezug auf den Cannabiskonsum durch Erwachsene und die beabsichtigten Auswirkungen; die Fähigkeit des Unternehmens, sein Modell nach Deutschland und in andere aufstrebende Rechtsordnungen für Cannabis zu bringen; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Marktanteile in dem hier angegebenen Umfang und innerhalb der hier angegebenen Fristen zu erobern; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Ziele von 300 Geschäften im ganzen Land, 15 % Marktanteil in den Provinzen, in denen es tätig ist, und 2 Millionen Cabana-Club-Mitgliedern zu erreichen; die Einführung neuer Queen-of-Bud-Produkte in den kommenden Wochen; der Abschluss der Einführung von Fastendr innerhalb der hier angegebenen Fristen; die Bekanntgabe von Neuigkeiten über die globale Cannabis-Community des Unternehmens in den kommenden Wochen; der Abschluss der angekündigten Übernahmen; die Fähigkeit des Unternehmens, innovative Cannabis- und Konsumzubehörangebote zu entwickeln und auf den Markt zu bringen; und der Aufbau einer erstklassigen globalen Cannabismarke für Erwachsene durch das Unternehmen.

Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift „Nicht vollständige Liste von Risikofaktoren“ in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Finanzinformationen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Finanzinformationen („FOFI“) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze über voraussichtliche Betriebsergebnisse, Finanzlage oder Cashflows enthalten, die denselben Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Qualifikationen unterliegen, wie sie im obigen „Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ dargelegt sind. FOFI werden nicht in der Form einer historischen Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder Kapitalflussrechnung dargestellt. Die FOFI erheben nicht den Anspruch, die Finanzlage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS darzustellen, und es kann nicht garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung der FOFI getroffenen Annahmen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die sich daraus ergebenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den in der vorgelegten Analyse dargestellten Beträgen abweichen, und solche Abweichungen können wesentlich sein (auch aufgrund des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse, die nach der Erstellung der FOFI eintreten). Das Unternehmen und das Management sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden, die die besten Schätzungen und Beurteilungen des Managements zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegeln. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, wird der Leser darauf hingewiesen, dass er sich nicht auf die FOFI verlassen sollte, da diese zwangsläufig auf zukünftige Ergebnisse schließen lassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die FOFI zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Wichtig ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI auf bestimmten zusätzlichen Annahmen beruhen oder beruhen können, die die Geschäftsleitung auf der Grundlage der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen über: (i) die künftige Preisgestaltung für die Produkte des Unternehmens, (ii) die künftige Marktnachfrage und -trends in den Rechtsprechungen, in denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit seine Geschäfte tätigt, (iii) die laufenden Lagerbestände des Unternehmens und die Schätzungen der Betriebskosten, (iv) den Nettoerlös des Unternehmens aus dem ATM-Programm und zukünftiger Finanzierungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI oder Finanzausblicke erheben nicht den Anspruch, die Finanzlage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen IFRS darzustellen, und es kann nicht garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung der FOFI getroffenen Annahmen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die sich daraus ergebenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den Beträgen abweichen, die in der in einem solchen Dokument dargestellten Analyse aufgeführt sind, und solche Abweichungen können wesentlich sein (auch aufgrund des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse, die nach der Erstellung der FOFI eintreten). Das Unternehmen und die Geschäftsleitung sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden und die besten Schätzungen und Beurteilungen der Geschäftsleitung zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegeln. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, einschließlich der Risiken, die unter der obigen Überschrift „Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen“ und unter der Überschrift „Risk Factors“ in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens erörtert werden, sollten die FOFI oder der Finanzausblick in dieser Pressemitteilung nicht unbedingt als Indikator für künftige Ergebnisse angesehen werden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich vorbehaltlos auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI oder Finanzprognosen verlassen sollten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, die FOFI zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

[i]Der Marktanteil bezieht sich auf die Monate Mai und Juni 2024 laut öffentlich zugänglichen Daten von Statistics Canada.

[ii]Basierend auf öffentlich zugänglichen Daten von Statistics Canada und den Regulierungsbehörden der Provinzen

[iii]Basierend auf öffentlich zugänglichen Daten von Statistics Canada und den Regulierungsbehörden der Provinzen

[iv]Basierend auf öffentlich zugänglichen Daten für die Monate Mai und Juni 2024 in den fünf kanadischen Provinzen, in denen Canna Cabana tätig ist, und gemäß öffentlich zugänglichen Daten von Statistics Canada und den Regulierungsbehörden der Provinzen

[v]Die Daten stammen von den jüngsten Veröffentlichungen der genannten Einzelhändler.

[vi]Das bereinigte EBITDA ist keine Finanzkennzahl gemäß IFRS.

[vii] Wie von ATB Capital Markets berichtet, basierend auf der Anzahl der Geschäfte am 8. Februar 2024

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

