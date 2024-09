Neue EU-Kommission Von der Leyen will Besetzung vorstellen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will am Dienstag (9.00 Uhr) Spitzenvertreterinnen und -vertreter des Europaparlaments über die künftige Zusammensetzung der EU-Kommission unterrichten. Unklar ist bislang, ob die gesamte Neubesetzung …