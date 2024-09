Bericht der Gates Foundation fordert gezielte globale Gesundheitsausgaben, um Millionen von Kindern vor Unterernährung und Krankheiten zu retten

SEATTLE, 17. September 2024 /PRNewswire/ -- In ihrem heute veröffentlichten achten Jahresbericht Goalkeepers forderte die Bill & Melinda Gates Foundation die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, die globalen Gesundheitsausgaben dort zu erhöhen, wo sie am dringendsten benötigt werden, um die Gesundheit und Ernährung von Kindern zu verbessern, insbesondere angesichts der globalen Klimakrise.

Der Goalkeepers-Bericht "A Race to Nourish a Warming World" geht davon aus, dass ohne sofortiges globales Handeln der Klimawandel zwischen 2024 und 2050 weitere 40 Millionen Kinder zu Mangelernährung und 28 Millionen zu Verschwendung verurteilen wird. Wenn wir die Lösungen jetzt ausbauen, können wir dieses Ergebnis vermeiden und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel erhöhen und das dringend benötigte Wirtschaftswachstum ankurbeln.

Die Weltgesundheitsorganisation schätzte, dass im Jahr 2023 148 Millionen Kinder unter Stunting leiden, einem Zustand, bei dem Kinder geistig oder körperlich nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen, und 45 Millionen Kinder unter Wasting, einem Zustand, bei dem Kinder schwach und abgemagert sind, wodurch sie einem viel größeren Risiko von Entwicklungsverzögerungen und Tod ausgesetzt sind. Dies sind die schwersten und irreversibelsten Formen der chronischen und akuten Unterernährung.

Gleichzeitig ist mit der Verschärfung der globalen Herausforderungen der Gesamtanteil der ausländischen Hilfe für Afrika zurückgegangen. Im Jahr 2010 gingen 40 % der Auslandshilfe an afrikanische Länder. Doch diese Zahl ist jetzt auf nur noch 25 % gesunken - der niedrigste Prozentsatz seit 20 Jahren -, obwohl mehr als die Hälfte aller Todesfälle bei Kindern in Afrika südlich der Sahara auftreten. Dieser Trend setzt Hunderte Millionen Kinder einem ernsthaften Risiko aus, an vermeidbaren Krankheiten zu sterben oder zu leiden, und bedroht die beispiellosen Fortschritte, die die Welt zwischen 2000 und 2020 im Bereich der globalen Gesundheit in Afrika erzielt hat.