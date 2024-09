DAX-FLASH Leichtes Plus erwartet Nach dem leichteren Wochenstart zeichnen sich im Dax am Dienstag wieder kleine Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 18.689 Punkte. Am Montag verlief der Handel …