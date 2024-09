JEFFERIES stuft Süss MicroTec auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Aktien von Süss Microtec bei einem Kursziel von 76 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Halbleiter-Ausrüster sei ein "verborgener Diamant", schrieb Analystin Olivia Honychurch in ihrer am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. In der Zulieferkette von Nvidia und dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) nehme man in Europa eine einzigartige Stellung ein. Honychurch verwies auf das vielschichtige Angebot im Bereich Chip on Wafer on Substrate (COWOS), das für rund dreißig Prozent der Unternehmensumsätze stehe./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2024 / 15:16 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2024 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,92 % und einem Kurs von 53,20EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2024, 07:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Olivia Honychurch

Analysiertes Unternehmen: Süss MicroTec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 76

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m