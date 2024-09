Cisco Systems mit Break-Out

Der Bereich um 50,00/51,00 US-Dollar wurde bereits vor Wochen als Triggermarke für ein Kaufsignal identifiziert, in den letzten Wochen wurde genau in diesem Bereich eine Flagge ausgebildet und zu Wochenbeginn erfolgreich auf der Oberseite aufgelöst. Das nun vorliegende Kaufsignal auf Tagesbasis dürfte die Cisco-Aktie zunächst an die Augusthochs bei 51,02 US-Dollar vorantreiben, ein weiteres Ziel darüber läge bei 52,62 bzw. 54,00 US-Dollar vor. Entsprechend diesem Fahrplans können konstruktive Long-Positionen auf diesen Wert abgeschlossen werden. Fällt dagegen der Support von rund 48,00 US-Dollar als Unterstützung weg, müssten etwaige Rücksetzer auf 46,83 und darunter 45,80 US-Dollar zwingend eingeplant werden. Dies würde allerdings nicht dem wellentechnischen Zählalgorithmus entsprechen.

Trading-Strategie: