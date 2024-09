Visa weiter im Aufwind, aber…

Seit Ende Juli hat die Visa-Aktie insgesamt 15,2 Prozent auf 290,90 US-Dollar an Wert zugewinnen können und hierbei eine ziemlich steile Rallye abgelegt. Fällt das Papier nun unter den EMA 50 von 283,91 US-Dollar zurück, würde sich eine gesunde Konsolidierung einstellen können, Ziele könnten in diesem Fall bei 277,41 und darunter im Bereich um 275,10 US-Dollar ausgerufen werden. Genau diese Entwicklung könnte im Anschluss für einen erneuten Long-Einstieg auf einem tieferen Niveau fungieren. Denn fortlaufend wird Visa ein Anstieg an das 161,8 % Fibo bei 300,78 US-Dollar zugetraut. Bereits investierte Anleger sollten hingegen ihre Verlustbegrenzung anheben oder aber Teilgewinne realisieren. Ins bärische Lager dürfte die Visa-Akte erst unterhalb von 270,00 US-Dollar zurückfallen.

