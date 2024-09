Dieser Big Oil Player hat ein Rallyepotenzial von 85 Prozent, sagen Analysten

Tipp aus der Redaktion: Im Schatten der Goldrallye notieren Goldproduzenten aus der zweiten Reihe sowie Explorationsunternehmen noch weit weg von ihren historischen Höchstständen und bieten dadurch erhebliches Aufholpotential. Lesen Sie in diesem kostenlosen Report, welche Titel die Chance auf eine Kursvervielfachung besitzen.

"Schlumberger ist der Technologieführer der Branche", sagt James West, Analyst für Öldienstleistungen bei Evercore ISI. Und weiter: "Es ist das etablierte Unternehmen, an das man sich auf jedem großen internationalen Markt wendet, und das die höchsten Renditen unter seinen Mitbewerbern erzielt."

West hat ein Outperform-Rating und ein Kursziel von 74 US-Dollar, was fast dem Doppelten des aktuellen Kurses entspricht. Er hält sein Ziel, das das 14,5-fache seiner Gewinnschätzung für 2026 von 5,10 US-Dollar pro Aktie beträgt, nicht für übermäßig aggressiv.

"Historisch gesehen war dies eine Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20. Jetzt wird sie im hohen einstelligen Bereich gehandelt", sagt er.

Die Aktie ist in letzter Zeit mit dem Rest des Energiesektors im Zuge des Ölpreis-Verfalls gefallen. Die Schwäche der Energiepreise spiegelt die Besorgnis um die chinesische Nachfrage und die reichlich vorhandenen Kapazitätsreserven unter den Mitgliedern der Organisation erdölexportierender Länder wider. Viele Energieaktien haben kürzlich neue 52-Wochen-Tiefststände erreicht.

Der CEO Olivier Le Peuch äußerte sich bei der Bekanntgabe der Unternehmensgewinne im Juli optimistisch. Er prognostizierte "weiteres Wachstum und eine Ausweitung der Gewinnspanne in der zweiten Hälfte der Jahre 2024 und 2025".

Der Gewinn pro Aktie soll in diesem und im nächsten Jahr um 17 Prozent steigen. Das Unternehmen plane, so Le Peuch, 2024 3 Milliarden US-Dollar in bar in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückzugeben und im nächsten Jahr 4 Milliarden US-Dollar.

Greg Buckley, ein Manager des geschlossenen Fonds Adams Natural Resources, sagt, dass Schlumberger mit einer freien Cash-Rendite von mehr als 7 Prozent gehandelt wird, was höher sei als bei Exxon und Chevron ein Zeichen dafür, dass es im Vergleich zu seinen Big Oil-Konkurrenten unterbewertet ist.

Der Konsens der Analysten lautet Kaufen, das durchschnittliche Kursziel liegt laut MarketScreener 60 Prozent über dem Schlusskurs vom Montag.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion