Aktien Frankfurt Ausblick Dax im Plus - Börse setzt auf 'XL'-Zinssenkung in USA Der deutsche Aktienmarkt dürfte auch am Dienstag im Wartemodus verharren. Nach einem moderaten Verlust des Dax zum Wochenauftakt werden am Morgen moderate Kursgewinne erwartet. Wie schon am Vortag hält die Ungewissheit über das Ausmaß der zu …