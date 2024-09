Trading mit 80% Trefferquote: Nächster Trade hier...

Trading kann unter verschiedensten Gesichtspunkten unangenehm, nicht lohnend oder gar nicht realisierbar werden. Zum Beispiel, wenn ein Ansatz zwar funktioniert, aber eine sehr niedrige Trefferquote hat, so dass wenig trainierte Trader dem dabei entstehenden Stress nicht Stand halten können und aus Angst kapitulieren. Auch kann es sein, dass ein Ansatz zu große Schwankungen für das individuelle Konto eines privaten Traders verursacht. Dann lässt sich eine große Anzahl von Trades nicht nur mental kaum realisieren, sondern es ist auch mathematisch nicht möglich (zu große Draw Downs). Und bei Ansätzen, die sich angenehm anfühlen (z.B. weil sie hohe Trefferquoten haben) könnte der Gewinn pro Trade so niedrig sein, dass am Ende der Handel keinen Sinn macht.

Einer von 40 systematischen Top-Trades

Darum ist unser RW Striker Portfolio so besonders. Denn hier sind simple Strategien, die starke fundamentale Basiseffekte haben, zusammengefasst und bilden ein Portfolio. Alle darin enthaltenen Setups haben gemeinsam, dass sie hohe Trefferquoten haben (meist weit über 70 oder gar 80%), die Auszahlungsquoten (der Gewinn pro Trade) außergewöhnlich hoch ist, und sie insgesamt geringe Schwankungen (Draw Downs) verursachen. In unserem RW Striker Portfolio steht die nächste Aktion gemäß unseres Handelskalenders unmittelbar bevor. IMMER an Handelstag 13 im September wird zum Handelsbeginn (0 Uhr unserer Zeit) eine Short-Position auf den S&P emini eröffnet, die dann für knapp eine Woche (die Haltedauer ist exakt vordefiniert, kann ich aber zum Schutz unserer RW Striker Kunden hier nicht genau benennen) gehalten wird. Dem Trade ist neben dem zeitbasierten Ein- und Ausstieg auch ein fest vorgegebener Stop-Loss angeheftet, der den Gewinnvorteil der Strategie schützt. Nachfolgend sehen wir die Kapitalkurve (rot-orange), sowie das Auszahlungsprofil (grün = max Buchgewinn, blau = end of Trade Profit, gelb max. Buchverlust).

Insgesamt umfasst das RW Striker Portfolio 40 solcher hochwertiger Setups, die kalendarisch geplant sind und mit minimalem Zeitaufwand umsetzbar sind. Der S&P emini Short ab Handelstag 13 im September hat eine Trefferquote von 79,2%, einen durchschnittlichen Gewinn pro Trade von 999$ (und das binnen weniger Tage), sowie einen Profit Factor von 5,87. Dabei ist die Strategie nur 1,6% der Zeit im Markt. In der restlichen Zeit steht das Kapital anderweitig zur Verfügung und ist nicht dem Marktrisiko ausgesetzt.

