Wienerberger: Modernisiertes Werk in Rumänien setzt neue Maßstäbe Das modernisierte Ziegelwerk in Berca, Rumänien, setzt neue Maßstäbe in Effizienz und Umweltfreundlichkeit. Wienerberger verfolgt hier eine ambitionierte Nachhaltigkeitsstrategie und plant erhebliche Emissionsreduktionen.