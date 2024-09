Großaktionär Warburg Pincus reduziert Anteil an Internetdienstleister Ionos Der Finanzinvestor Warburg Pincus hat seine Beteiligung am Internetdienstleister Ionos deutlich reduziert. Durch die Platzierung von sieben Millionen Aktien sinkt der Anteil des Investors an der United-Internet-Tochter um fünf Prozentpunkte auf …