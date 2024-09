Eurokurs gibt zum US-Dollar etwas nach - weiter über 1,11 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag etwas gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach jüngsten Kursgewinnen. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch würden sich die Anleger eher zurückhalten, heißt es von Marktbeobachtern. Am Dienstagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1119 US-Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1126 Dollar festgesetzt.

Nach klaren Signalen aus den Reihen der Fed wird am Mittwoch die Zinswende in den USA erwartet. Die US-Notenbanker hatten aber das Ausmaß künftiger Zinsschritte offen gehalten und von der weiteren Entwicklung der Konjunkturdaten abhängig gemacht. Mittlerweile wird am Markt bei der Zinsentscheidung am Mittwoch eine stärkere Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte als wahrscheinlicher eingeschätzt als eine Senkung um 0,25 Prozentpunkte.