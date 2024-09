Dax startet vor ZEW-Daten im Plus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag mit Gewinnen in den Handelstag gestartet und hat ein neues Rekordhoch aufgestellt. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.700 Punkten berechnet, 0,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Zalando, Siemens und die Commerzbank, am Ende Sartorius, Beiersdorf und SAP."An den Börsen hat das Warten auf die Fed-Zinsentscheidung begonnen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Lange war eine Zinsentscheidung nicht so spannend wie die morgige." Klar sei die Richtung, offen jedoch das Ausmaß. "Und seit gestern geht die Tendenz an den Börsen ganz klar in Richtung XL-Senkung um 50 Basispunkte. Aktuell preisen die Börsen dafür eine Wahrscheinlichkeit von 74 Prozent", so Altmann.Am Dienstag steht aber erst einmal der ZEW-Geschäftsklimaindex auf dem Programm. "Angesichts der zuletzt schwachen deutschen Wirtschaft rechnen Anleger und Analysten sowohl für die Gegenwarts- als auch für die Erwartungskomponente mit einem leichten Rückgang", sagte der Marktexperte.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1119 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8994 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 73,01 US-Dollar; das waren 26 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.