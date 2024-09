Im Fokus: Brookfield macht Rendite - mit dem Geld anderer Leute

, den hinter Blackstone zweitgrößten Finanzinvestor der Welt. Und kürzlich konnte Brookfield nun einen Meilenstein erreichen und ebenfalls die Marke von 1 Billion Dollar bei den Assets under Management überschreiten.Das Unternehmen wurde bereits 1899 als São Paulo Railway, Light and Power Company gegründet und kann auf eine wechselhafte Geschichte zurückblicken. 1979 wurden die brasilianischen Vermögenswerte an das brasilianische Tochterunternehmen, Eletropaulo and Light S.A. transferiert und das Unternehmen weitete sich in andere Geschäftsbereiche aus. 2005 erfolgte die Umfirmierung in Brookfield Asset Management und inzwischen ist das Unternehmen im kanadischen Toronto beheimatet.