ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung Börse setzt auf 'XL'-Zinssenkung in USA Die leichten Kursverluste zum Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Dienstag für zaghafte Käufe genutzt. Der Dax legte im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 18.695 Punkte zu. Das Rekordhoch vom Monatsbeginn bei 18.990 Punkten …