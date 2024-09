Amerika und China dominieren den Club der Superreichen

Am dramatischsten war der Aufstieg Chinas, dessen Centi-Bevölkerung in den letzten 10 Jahren um 108 % wuchs - und damit sogar die USA übertraf, deren Superreiche im gleichen Zeitraum um 81 % wuchsen. Im Gegensatz dazu ist das Wachstum der Centi-Millionäre in Europa mit einem Anstieg von nur 26 % in den letzten zehn Jahren sehr gering.

Dr. Jürg Steffen, CEO von Henley & Partners, erklärt die lethargische Entwicklung mit dem langsamen Wachstum in wichtigen Märkten wie Großbritannien, Deutschland und Frankreich. „Kleinere europäische Märkte wie Monaco, Malta, Montenegro und Polen verzeichnen einen Anstieg der Zahl der Centi-Millionäre um 75 % oder mehr. Die Geographie des extremen Wohlstands verschiebt sich. Da diese Elitegruppe weiter wächst und wandert, wird ihr Einfluss auf die globale Wirtschaft, Politik und Gesellschaft wahrscheinlich tiefgreifend und weitreichend sein."

Amerikas Vorherrschaft steht auf dem Spiel

Aus dem Bericht geht hervor, dass ein Drittel der weltweiten Centi-Millionäre in 50 wichtigen Städten der Welt lebt. Die USA dominieren nach wie vor die Landschaft der Centi-Städte und belegen Platz 1st, Platz 2nd und Platz 3rd der Top 50 Cities for Centi-Millionaires, wobei insgesamt 15 Metropolen auf der Eliteliste zu finden sind.

New York City steht mit 744 Centi-Millionären an der Spitze, dicht gefolgt von der Bay Area mit 675 und Los Angeles mit 496 superreichen Einwohnern.

Wie David Young von der US-amerikanischen Denkfabrik The Conference Board jedoch betont, „werden das Wachstum der Centi-Millionäre und die Migrationstrends weitgehend von den bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen abhängen, bei denen wir drastische Unterschiede in der Steuer-, Geld-, Wirtschafts- und Sozialpolitik erwarten. Die Ergebnisse könnten dazu führen, dass Nordamerika nicht mehr so attraktiv ist, da sich die Zentis Ländern zuwenden, die mehr wirtschaftliche und politische Sicherheit bieten."