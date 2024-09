Entspannung und Wachsamkeit

ST. PÖLTEN (dpa-AFX) - In Österreich geht das Hochwasser zwar leicht zurück, doch die Lage bleibt angespannt. Es drohten weiter Dammbrüche und Erdrutsche, viele Menschen seien noch ohne Strom, sagte Niederösterreichs Ministerpräsidentin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Es gelte, weiterhin vorsichtig und wachsam zu sein. Allein am Montag seien in Niederösterreich Dämme an 21 Stellen gebrochen. Die Aufräumarbeiten würden wohl Wochen und zum Teil Monate dauern. Es gebe "sehr viel menschliches Leid, sehr viel finanzielles Leid", sagte Mikl-Leitner.

33.000 Helfer im Einsatz