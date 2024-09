VW lobt Kooperation mit Ford - und kann sich mehr vorstellen

Anders als der Vorgänger wird der neue Transporter nicht mehr bei VWN in Hannover, sondern von Ford in der Türkei gebaut. Das Vorgängermodell T6.1 war bisher das meistverkaufte Modell der Marke. Die Produktion lief bereits Ende Juni aus.

In Hannover entstehen nun noch der Multivan und der 2022 gestartet vollelektrische ID. Buzz. Sorgen um die Auslastung des Stammwerks in Hannover macht sich Intra trotzdem nicht. "Wir gehen momentan davon aus, dass wir eine solide Zweischichtauslastung haben, mindestens für dieses und das nächste Jahr."

Neue Varianten sollen ID. Buzz-Verkäufe ankurbeln



Vor allem beim vollelektrischen ID. Buzz erwartet der VWN-Chef neuen Schub. Neue Varianten sollen hier den Absatz ankurbeln. "Jetzt kommt der lange Radstand mit sieben Sitzen und der sportliche GTX", sagte Intra. "Und wir gehen im Herbst auch noch in die USA und weitere internationale Märkte. Ich bin daher sehr zuversichtlich."

Bisher war der 2022 gestartet Hoffnungsträger deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Im ersten Halbjahr 2024 wurden nur 14.600 ID. Buzz ausgeliefert. Das waren zwar 23 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, aber deutlich entfernt von den einst angepeilten 130.000 pro Jahr.

"Perspektivisch wird an der Elektromobilität kein Weg vorbeiführen", zeigte sich Intra überzeugt. "Die aktuelle Schwäche gibt es ja vor allem in Deutschland. In anderen Märkten, auch in Europa, ist das anders. Wir haben viele internationale Märkte, wo der Elektromarkt eben nicht wegbricht."

Belegschaft schrumpft "ohne viel Getöse"



Angesichts der Spardiskussion in Wolfsburg sieht sich VWN beim eigenen Strategie- und Effizienzprogramm "Grip" weiter auf Kurs. "Wir sind in den vergangenen drei, vier Jahren wirklich erheblich weitergekommen, ohne viel Getöse", sagte Intra. "Diesen Weg müssen wir jetzt konsequent weiter fortsetzen und auch an einigen Stellen nachschärfen. Und alles, was uns dabei hilft, werden wir sicherlich diskutieren."

VWN hatte 2020 mit dem Betriebsrat vereinbart, das Personal in Hannover bis 2029 von einst 15.000 auf gut 10.000 Mitarbeiter zu reduzieren - ohne Entlassungen, indem frei werdende Stellen nicht besetzt werden. "Wir sind jetzt bei gut 12.000 angekommen", sagte Intra.

Volkswagen hatte Anfang September angekündigt, den Sparkurs bei der Kernmarke VW Pkw zu verschärfen. Betriebsbedingte Kündigungen und auch Werksschließungen werden nicht länger ausgeschlossen. Mehrere Tarifvereinbarungen wurden gekündigt, darunter auch die Beschäftigungsgarantie bis 2029. Ab kommende Woche soll darüber mit der IG Metall verhandelt werden./fjo/DP/men