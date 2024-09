Bis zum 4. Oktober keine Aktienrallye, warnt dieser Stratege

Das BofA-Team unter der Leitung von Michael Hartnett sagt, dass mehrere Marktfaktoren im Spiel seien, die sowohl bullishe als auch bearishe Narrative unterstützen. Während die Bullen sagen, dass Technologie- und Halbleiteraktien wie Nvidia von wichtigen technischen Niveaus abgeprallt seien, warnen die Bären, dass "nichts Gutes passiert", wenn Anleiherenditen und Bankaktien gleichzeitig fallen.

Eine klare Richtung für Arbeitsplätze würde "die Unklarheit im Herbst auflösen", so Hartnett in einer Notiz. Im August war die Zahl der Beschäftigten außerhalb der US-Landwirtschaft um 142.000 gestiegen, was unter den Erwartungen der Ökonomen lag. "Bis dahin rotiert das Risiko eher, als dass es reißt oder sich zurückzieht", warnen die Strategen und beziehen sich auf den nächsten Jobreport.