Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,10 Prozent auf 135,16 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,11 Prozent.

Dem Markt fehlte es zunächst an Impulsen. Am Vormittag werden die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland veröffentlicht. Volkswirte erwarten im September eine leichte Abschwächung nach dem deutlichen Rückgang im Vormonat. Stärker bewegt werden dürften die Finanzmärkte durch die am Nachmittag anstehenden US-Konjunkturdaten. So werden Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion veröffentlicht.