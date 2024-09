Kollaborative Roboter (Cobots) der D-Bot-Serie von Delta mit Red Dot „Best of the Best" Design Award 2024 ausgezeichnet

Wegweisendes Design, das Sicherheit, Effizienz und Zweckmäßigkeit betont

Amsterdam, 17. September 2024 /PRNewswire/ -- Delta, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energiemanagement und Anbieter von IoT-basierten, smarten und umweltfreundlichen Lösungen, hat heute bekannt gegeben, dass seine kollaborativen Roboter (Cobots) der D-Bot-Serie mit dem renommierten Red Dot „Best of the Best" Design Award 2024 für ihre „State of the Art"-Designqualität und -Kreativität ausgezeichnet werden. Die „Best of Best"-Auszeichnung, die höchste Anerkennung in der Kategorie „Red Dot Award: Design Concept", ist ein Beleg für Deltas Fähigkeiten bei der Gestaltung und Entwicklung moderner intelligenter Fertigungslösungen.