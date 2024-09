Süss Microtec steigt zweistellig! Halbleiter-Geheimtipp mit KI-Potenzial

Die Aktie hat sich seit Jahresanfang bereits mehr als verdoppelt. Von ihrem 12-Monatstief im vergangenen Oktober konnte sich die Aktie mittlerweile vervierfachen und stellt damit sogar Branchenprimus Nvidia in den Schatten. Nach dem Kurssprung am Dienstag notiert die Süss-Aktie nun wieder knapp unter 60 Euro. Zum Jefferies-Kursziel von 76 Euro bleiben somit noch mehr als 25 Prozent Kurspotenzial.

Ein neues Buy-Rating und ein Kursziel, das reichlich Luft nach oben lässt: Anleger greifen am Dienstag bei der Aktie von Chip-Anlagenbauer Süss Microtec zu und befördern den Kurs mehr als 10 Prozent ins Plus. Jefferies-Analystin Olivia Honychurch nimmt Süss in die Coverage von Jefferies auf und sieht jede Menge Potenzial für das SDAX-Unternehmen aus Garching.

"Süss ist in Europa der beste Pick für die steigende Nachfrage nach CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate)-Packaging", so Honychurch, die betont, dass die Deutschen in einem kritischen Produktionsschritt die Marktführerschaft innehaben. "Jede HBM-Schicht (High-Bandwidth-Memory) muss ausgedünnt werden und benötigt daher Temporary Bonding/Debonding (TBDB). Süss hat einen Anteil von 55 Pozent an diesem Markt und ist damit für das Wachstum von CoWoS gut aufgestellt."

Diese fortschrittliche Packaging-Technologie ermöglicht die Integration mehrerer Chips in einem einzigen Gehäuse, was für die Entwicklung leistungsstarker KI-Prozessoren entscheidend ist. Nvidia nutzt CoWoS beispielsweise für seine KI-Grafikprozessoren wie die Hopper-Serie. Durch dieses Alleinstellungsmerkmal profitiere das Unternehmen als Teil der Lieferkette vom Boom bei Nvidia und der wachsenden Bedeutung von Künstlicher Intelligenz im Halbleitersegment.

Die Analystin schätzt, dass rund 30 Prozent des Umsatzes von Süss Microtec aktuell auf diese Technologie zurückzuführen sind. Vor allem die Nachfrage nach High-Bandwidth Memory (HBM)-Komponenten, die in CoWoS-Prozessen integriert werden, verspricht laut Honychurch großes Potenzial für Süss MicroTec.

Im dritten Quartal 2023 stieg die Nachfrage nach den Bonding-Lösungen von Süss Microtec deutlich an, wobei 85 Prozent der Bestellungen aus dem HBM-Bereich kamen. Die Analystin erwartet, dass das Unternehmen von der wachsenden Nachfrage nach CoWoS-Lösungen bei TSMC sowie dem zunehmenden Bedarf an HBM-Schichtlösungen profitieren wird.

Trotz seiner starken Marktposition werde Süss Microtec aktuell mit einem deutlichen Bewertungsabschlag von rund 18 Prozent gegenüber direkten Wettbewerbern im Bereich Advanced Packaging gehandelt. Grund dafür ist laut der Analystin die vergleichsweise geringe Bekanntheit des Unternehmens und die niedrigeren Margen. Jefferies prognostiziert jedoch ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum sowie eine Margensteigerung, die durch strategische Veränderungen im Unternehmen getrieben wird.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,88 % und einem Kurs von 59,10EUR auf Tradegate (17. September 2024, 12:27 Uhr) gehandelt.