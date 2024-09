Otark GmbH / Greentech-Pionier Otark GmbH erhält 2,5 Millionen Euro in ...

Greentech-Pionier Otark GmbH erhält 2,5 Millionen Euro in Seed-Finanzierung für innovative Grünstrom-Plattform (FOTO) Frankfurt am Mein (ots) - Bahnbrechende Vereinfachung des Grünstrombezugs für Unternehmer überzeugt Investoren in überzeichneter Finanzierungsrunde

Die Otark GmbH, ein innovatives Greentech-Startup, hat erfolgreich eine Seed-Finanzierungsrunde über 2,5 Millionen Euro abgeschlossen. Otark betreibt eine innovative Handelsplattform, die gewerblichen und industriellen Stromverbrauchern ermöglicht, zertifizierten Grünstrom direkt von Erzeugern zu kaufen. Das starke Investoreninteresse zeigte sich in einer mehrfachen Überzeichnung der Finanzierungsrunde. Hauptinvestor der Finanzierungsrunde ist das Münchner Venture-Capital-Unternehmen Venture Stars, begleitet von weiteren namhaften Investoren wie D11Z, Tribe, Aream, bmh und DeJu.