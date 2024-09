Habeck sieht Fortschritte bei Finanzierung von Start-ups Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht Fortschritte bei der Finanzierung von Start-up-Firmen in Deutschland. Habeck sagte auf einem Start-up-Gipfel in Berlin, es gebe in Europa und auch in Deutschland eine zu große "Risikoscheuheit". …