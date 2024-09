Im Westen Deutschlands steigen die Mieten in vielen Städten schneller als die Inflation

Nürnberg (ots) - Ein 2-Jahresvergleich der Angebotsmieten in ausgewählten

Städten in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland von

immowelt zeigt:



- In 22 von 42 untersuchten Städten fallen die prozentualen Mietanstiege binnen

2 Jahren höher aus als die Inflationsrate - in der Spitze beträgt das

Mieten-Plus 14 Prozent

- Höchste Quadratmeterpreise in Frankfurt (14,11 Euro; +4,8 Prozent) und Köln

(13,01 Euro; +0,9 Prozent)

- Düsseldorf (+5,2 Prozent) knackt 11-Euro-Marke; Mainz (+5,9 Prozent) mit

Quadratmeterpreis über 12 Euro

- Deutlichste Mietanstiege in bislang preiswerten Städten: Gütersloh (+14,0

Prozent), Hamm (+12,4 Prozent) und Oberhausen (+12,3 Prozent)





Die starke Nachfrage nach Wohnraum und der stockende Neubau sorgen fürzunehmenden Druck auf den städtischen Mietmärkten im Westen Deutschlands. In derFolge haben sich die Angebotsmieten von Bestandswohnungen in den vergangenen 2Jahren zum Teil deutlich verteuert. In der Spitze beträgt das Plus zwischen Juli2022 und 2024 sogar 14 Prozent. Insgesamt übertrifft die Teuerung bei denAngebotsmieten in 22 von 42 untersuchten Städten die Inflationsrate - diese lagim selben Zeitraum bei 8,6 Prozent. Das zeigt eine aktuelle immowelt Analyse für42 ausgewählte Städte in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und demSaarland. Dafür wurden die Quadratmeterpreise von auf immowelt.de angebotenenBestandswohnungen (60 Quadratmeter, 2 Zimmer, 1. und 2. Stock, Baujahr1990er-Jahre) zum 1. Juli 2024 mit dem gleichen Zeitpunkt im Jahr 2022verglichen.Frankfurt über 14-Euro-Marke, geringes Plus in KölnBesonders schwierig ist die Situation für Wohnungssuchende in Frankfurt am Main.Dort kostet eine in den 1990er-Jahren erbaute Bestandswohnung bei Neuvermietungaktuell durchschnittlich 14,11 Euro pro Quadratmeter. Das sind 4,8 Prozent mehrals vor 2 Jahren - damals zahlten Wohnungssuchende noch 13,46 Euro. Füranhaltend hohen Druck am Frankfurter Mietmarkt sorgt neben dem starken Zuzugauch die mangelnde Leistbarkeit von Wohneigentum in der Stadt. Die Nachfragekonzentriert sich dadurch noch stärker auf den Mietmarkt, wo die benötigtenWohnungen aufgrund der schwachen Bautätigkeit der vergangenen Jahre jedochfehlen. Die Angebotsmieten ziehen daher trotz des bereits hohen Preisniveausweiter an.Auf eine hohe finanzielle Belastung müssen sich Wohnungssuchende auch in Kölneinstellen. Mit durchschnittlich 13,01 Euro bei Neuvermietung weist dieRheinmetropole den zweithöchsten Quadratmeterpreis der Analyse auf. Im Vergleichzu 2022 haben sich die Angebotsmieten mit +0,9 Prozent allerdings nur moderaterhöht. Angesichts der hohen Dichte an Großstädten in der Rhein-Ruhr-Region