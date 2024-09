Zweitkäufer werden zur wichtigsten Zielgruppe (FOTO)

Frankfurt/Köln (ots) - Die Interessentenbefragung von BPD in Kooperation mit

Simon-Kucher zeigt, was Menschen beim Immobilienkauf in der Krise bewegt.



- 61 Prozent der Befragten besitzen bereits eine Immobilie, 73 Prozent wollen

die Immobilie zur Eigennutzung

- 51 Prozent verfügen durch die Krise über ein kleineres Budget

- 71 Prozent haben eine größere Zahlungsbereitschaft für ein Effizienzhaus 40

- Nur 20 Prozent der Befragten würden Abstriche in ihrem Lebensstil in Kauf

nehmen







Erstkäufern - was bedeutet das genau? Mit 61 Prozent wohnt die Mehrheit der über

1.300 befragten Kaufinteressenten der Studie* "Was Immobilienkäufer in der Krise

bewegt?" bereits in einer selbstgenutzten Immobilie. Durchgeführt wurde die

Befragung von dem Projekt- und Gebietsentwickler BPD (Bouwfonds

Immobilienentwicklung) in Zusammenarbeit mit der globalen Strategieberatung

Simon-Kucher. 73 Prozent der Kaufinteressenten suchen eine Immobilie zur

Eigennutzung. Das Interesse richtet sich also nicht so sehr auf den Wechsel von

Miete zu Eigentum, sondern eher auf den Tausch von Eigentum. Hingegen sucht nur

jeder Fünfte eine Immobilie als Kapitalanlage.



"Diese Entwicklung signalisiert eine deutliche Verschiebung der Nachfrage von

Erstkäufern hin zu Zweitkäufern. Projektentwicklung und Stadtplanung müssen sich

daher stärker mit den Bedürfnissen dieser Zielgruppe auseinandersetzen. Sie

tauschen in der Regel ihre selbstgenutzte Immobilie gegen eine kleinere und

hochwertigere Immobilie - und ziehen so eine familiengerechte Bestandsimmobilie

frei. Im Fokus stehen ein vielfältiger Wohnungsmix und die Berücksichtigung von

Preisschwellen, um die Attraktivität der

Michael Multinu, Leiter E-Business und Vertrieb bei BPD. "Der hohe Anteil an

Eigentümern unterstreicht zudem die derzeit schwierige Finanzierungssituation

für Ersterwerber."



Immobilienmarkt unter Druck: Finanzielle Belastungen trüben Stimmung



Auch die Immobilienbranche bleibt von den Auswirkungen der Krise nicht

verschont. Ganze 65 Prozent der potentiellen Immobilienkäufer sehen die

allgemeine Tendenz des deutschen Immobilienmarktes eher negativ. Die Gründe

dafür sind vor allem finanzieller Natur. So nannten jeweils 73 Prozent der

Befragten, die seit mehr als einem Jahr auf Immobiliensuche sind, die

gestiegenen Finanzierungskosten und Zinsen als Gründe für die negative

Entwicklung. Aber auch das generelle Marktumfeld (51 Prozent) spielt eine Rolle.

Und die Auswirkungen sind deutlich: Mehr als die Hälfte der Befragten hat

aufgrund der Krise ein deutlich geringeres Budget zur Verfügung. Seite 2 ► Seite 1 von 2



Eine neue Dynamik prägt den Immobilienmarkt: Zweitkäufer überwiegen gegenüberErstkäufern - was bedeutet das genau? Mit 61 Prozent wohnt die Mehrheit der über1.300 befragten Kaufinteressenten der Studie* "Was Immobilienkäufer in der Krisebewegt?" bereits in einer selbstgenutzten Immobilie. Durchgeführt wurde dieBefragung von dem Projekt- und Gebietsentwickler BPD (BouwfondsImmobilienentwicklung) in Zusammenarbeit mit der globalen StrategieberatungSimon-Kucher. 73 Prozent der Kaufinteressenten suchen eine Immobilie zurEigennutzung. Das Interesse richtet sich also nicht so sehr auf den Wechsel vonMiete zu Eigentum, sondern eher auf den Tausch von Eigentum. Hingegen sucht nurjeder Fünfte eine Immobilie als Kapitalanlage."Diese Entwicklung signalisiert eine deutliche Verschiebung der Nachfrage vonErstkäufern hin zu Zweitkäufern. Projektentwicklung und Stadtplanung müssen sichdaher stärker mit den Bedürfnissen dieser Zielgruppe auseinandersetzen. Sietauschen in der Regel ihre selbstgenutzte Immobilie gegen eine kleinere undhochwertigere Immobilie - und ziehen so eine familiengerechte Bestandsimmobiliefrei. Im Fokus stehen ein vielfältiger Wohnungsmix und die Berücksichtigung vonPreisschwellen, um die Attraktivität der Immobilien zu gewährleisten", erklärtMichael Multinu, Leiter E-Business und Vertrieb bei BPD. "Der hohe Anteil anEigentümern unterstreicht zudem die derzeit schwierige Finanzierungssituationfür Ersterwerber."Immobilienmarkt unter Druck: Finanzielle Belastungen trüben StimmungAuch die Immobilienbranche bleibt von den Auswirkungen der Krise nichtverschont. Ganze 65 Prozent der potentiellen Immobilienkäufer sehen dieallgemeine Tendenz des deutschen Immobilienmarktes eher negativ. Die Gründedafür sind vor allem finanzieller Natur. So nannten jeweils 73 Prozent derBefragten, die seit mehr als einem Jahr auf Immobiliensuche sind, diegestiegenen Finanzierungskosten und Zinsen als Gründe für die negativeEntwicklung. Aber auch das generelle Marktumfeld (51 Prozent) spielt eine Rolle.Und die Auswirkungen sind deutlich: Mehr als die Hälfte der Befragten hataufgrund der Krise ein deutlich geringeres Budget zur Verfügung.