Apple-Aktie rutscht ab: Wird das neue iPhone 16 zum Rohrkrepierer?

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

China bleibt für Apple ein Schlüsselmarkt. Im Jahr 2023 erwirtschaftete das Unternehmen 72,6 Milliarden US-Dollar im Reich der Mitte. Analysten von FactSet erwarten jedoch einen Rückgang auf 60 Milliarden US-Dollar für das laufende Jahr.

Hinzu kommt der zunehmende Wettbewerb. Huawei, einer der größten Rivalen, hat sein neues faltbares Mate XT auf den Markt gebracht, das in der Region gut ankommt. Außerdem verzögert Apple die Einführung seiner neuen KI-Features in Sprachen wie Chinesisch, was laut Long die Begeisterung dämpfen könnte. "Apple Intelligence wird erst 2025 auf Chinesisch verfügbar sein", so Long, der Apple mit einem Kursziel von 186 US-Dollar bewertet.

Nicht alle sind pessimistisch: Evercore-ISI-Analyst Amit Daryanani bewertet Apple weiterhin mit Outperform und einem Kursziel von 250 US-Dollar. Er sieht in der gestaffelten Einführung von Apple Intelligence Potenzial für einen längeren iPhone-Zyklus.

Insgesamt liegt das mittlere Kursziel der Wall-Street-Analysten bei etwa 237 US-Dollar je Aktie, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 10 Prozent entspricht. Am Montag verlor die Apple-Aktie fast 3 Prozent an der New Yorker Börse. Auf Jahressicht kann sich die Performance des iPhone-Herstellers durchaus sehen lassen:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 194,6EUR auf Tradegate (17. September 2024, 12:51 Uhr) gehandelt.