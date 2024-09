UBS stuft BECHTLE AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 44,60 Euro auf "Neutral" belassen. Der Wettbewerb für IT-Systemhäuser werde auf dem britischen Markt von vielen Seiten größer, schrieb Analyst Michael Briest in seinem am Dienstag vorliegenden Kommetar. Dies habe der Computacenter-Chef Mike Norris unterstrichen mit der Aussage, dass neben CDW, Insight, WWT, SHI, Computacenter und Bechtle die weltweit größten sechs dort sehr aktiv seien. Er bezeichnete den britischen IT-Markt als größten in Europa./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2024 / 03:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2024 / 03:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 37,46EUR auf Tradegate (17. September 2024, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Briest

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 44,60

Kursziel alt: b

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m