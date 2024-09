Atradius unterstützt den Mittelstand bei der Umsetzung der neuen ESG-Berichtspflichten

Köln (ots) -



- Kreditversicherer kooperiert mit Servicegesellschaft ESG.DNA GmbH

- Exklusive Vorteile für Atradius-Kunde



Mit Beginn des Geschäftsjahres 2025 sind Unternehmen in Deutschland gemäß der

EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichtserstattung (CSRD) verpflichtet, ihre

ökologischen und sozialen Auswirkungen umfassend offenzulegen. Um ihre Kunden

bestmöglich zu unterstützen, hat Atradius eine exklusive Partnerschaft mit

ESG.DNA, dem Anbieter der Starboard ESG-Tools, geschlossen. "Wir freuen uns,

unseren Kunden mit den Starboard ESG-Tools eine effiziente Lösung zu exklusiven

Konditionen anbieten zu können, um die komplexen regulatorischen Anforderungen

zu erfüllen und ihre ESG-Performance kontinuierlich zu verbessern", sagt Frank

Liebold, Country Director von Atradius Deutschland.



Rund 15.000 Unternehmen in Deutschland stehen vor der Herausforderung, ihre

Nachhaltigkeitsberichte als integralen Bestandteil ihres Jahresabschlusses zu

erstellen und von einem Wirtschaftsprüfer testieren zu lassen. Dies stellt

besonders viele mittelständische Unternehmen vor große Herausforderungen. "Unser

Ziel ist es, unsere Kunden optimal bei der Erstellung ihrer

Nachhaltigkeitsberichte zu unterstützen, damit sie den neuen Vorgaben gerecht

werden und gleichzeitig ihre Marktposition stärken können", sagt Frank Liebold.

Die Lösung kann auch für alle Unternehmen, die nicht-berichtspflichtig sind, im

Hinblick auf die Informationspflichten gegenüber ihren gewerblichen Kunden und

finanzierenden Banken von großem Vorteil sein. Atradius bietet mit Starboard ESG

eine Lösung an, die es so im Kreditversicherungsmarkt nicht gibt. "Unsere Kunden

können das Starboard ESG-Tool für sechs Monate kostenlos nutzen und danach von

exklusiven Konditionen profitieren."







digitale Sammlung, Aufbereitung, Analyse und Bewertung von ESG-Daten ermöglicht

und die Erfüllung der CSRD-/ESRS-Berichtspflichten erleichtert. Die Lösung

bietet zum einen alle notwendigen Informationen, Links zu relevanten Regelungen,

Hintergrundinformationen und Guidelines.



Dies ist besonders hilfreich, da gerade mittelständische Unternehmen meist keine

eigenen Nachhaltigkeits-Abteilungen haben und sie diese neuen Aufgaben neben

ihrer täglichen Arbeit bewältigen müssen. Und zum anderen bietet das Tool

Anleitungen und vordefinierte Fragen und Antworten, um eine sogenannte

Wesentlichkeitsanalyse, eine ESG-Positionierung und - Bewertung des Unternehmens

vorzunehmen. Mit Hilfe des Tools können zudem Corporate Sustainability Reporting

Directive (CSRD)/European Sustainability Reporting Standards (ESRS)- und

EU-Taxonomie-konforme Berichte erstellt werden.



Jörg Uwer, Managing Partner bei der ESG.DNA GmbH: "Unsere Tools wurden von

erfahrenen Experten entwickelt, um Unternehmen bei der Erstellung CSRD-konformer

Nachhaltigkeitsberichte zu unterstützen. Viele Unternehmen verfügen noch nicht

über ausreichende Kenntnisse in dieser komplexen Thematik oder besitzen nicht

die Kapazitäten, um den neuen Vorgaben gerecht zu werden". Jörg Uwer weist

darauf hin, dass die Erfüllung der CSRD-Berichtsrichtpflichten schnell einen

zusätzlichen Aufwand von dreistelligen Personentagen für ein mittelständisches

Unternehmen bedeuten kann. "Unsere Software ermöglicht es den Unternehmen,

diesen Aufwand deutlich zu reduzieren", so Jörg Uwer. Jörg Uwer zeigt sich

erfreut über die Partnerschaft mit Atradius. "Wir schätzen uns sehr glücklich,

mit Atradius einen so renommierten und kompetenten Partner gewonnen zu haben."



Pressekontakt:



Atradius Kreditversicherung

Niederlassung der Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y

Reaseguros



Astrid Goldberg

Pressesprecherin

Telefon: +49 (0) 221 2044 - 2210

E-Mail: mailto:astrid.goldberg@atradius.com



Stefan Deimer

Pressereferent

Telefon: +49 (0) 221 2044 - 2016

E-Mail: mailto:stefan.deimer@atradius.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52329/5866036

OTS: Atradius Kreditversicherung





