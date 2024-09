Wagenknecht Intel-Subventionen in Kleinunternehmen stecken Nach der Verzögerung der Intel -Chipfabrik in Magdeburg fordert die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht, die dafür eingeplanten Subventionen für "wirklich innovative Kleinunternehmen" und Neugründungen einzusetzen. Das Geld solle zudem in …