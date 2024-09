RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt erweitert medizinisches Angebot - Akutgeriatrie geplant - Vielfältige berufliche Perspektiven (FOTO)

Bad Neustadt a.d. Saale (ots) - Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt baut sein

medizinisches Angebot umfangreich aus. Im März 2025 soll die Akutgeriatrie neu

eröffnen, die Intensiv- und Notfallmedizin sowie Innere Medizin werden erweitert

und Wohnraum für Auszubildende und Mitarbeitende geschaffen. Damit investiert

der Klinikstandort weiter konsequent in die umfassende Versorgung der Patienten,

moderne Arbeitsplätze und ein attraktives Arbeitsumfeld für Auszubildende und

Beschäftigte.



Die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen am Campus Bad Neustadt steigt. Zugleich

verändern sich die regionale Versorgungslandschaft, die Anforderungen an den

Gesundheitssektor und die Bedürfnisse der Patienten. Vor diesem Hintergrund wird

der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt sein bestehendes medizinisches Angebot

erweitern und mehr Kapazitäten schaffen.







Kompetenz, Vielfalt und Miteinander. Der erneute Ausbau ermöglicht uns, dem

wachsenden Bedarf der Patienten nachzukommen und unsere Qualität weiter zu

verbessern. Darüber hinaus schaffen wir zusätzlich moderne Arbeits- und

Ausbildungsplätze in der Region", sagt Hannah Gilles, Geschäftsführende

Direktorin des Campus Bad Neustadt.



Am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, der 2018/2019 mit dem zentralen Neubau

modernisiert und konsequent auf die sektorenübergreifende Versorgung

ausgerichtet wurde, werden jährlich knapp 70.000 Patientinnen und Patienten

ambulant und stationär betreut. Beinahe 3.000 Mitarbeitende sind hier

beschäftigt, über 320 junge Menschen absolvieren in den verschiedenen

medizinischen, technischen und kaufmännischen Berufen ihre Ausbildung.



"Als Arbeitgeber und Ausbilder profitieren wir von der guten Verkehrsanbindung

des Campus. Viele Beschäftigte pendeln täglich von Schweinfurt, Würzburg, Suhl,

Meiningen, oder Fulda zu uns in die Rhön", ergänzt Gilles. Für Auszubildende

schafft der Campus aktuell neuen Wohnraum in Bad Neustadt und investiert hier in

Millionenhöhe. Ende September wird das "Junge Wohnen" mit 102 modernen Wohnungen

in Campus-Nähe offiziell eröffnet.



Akutgeriatrie geplant - Notfallversorgung, Intensivmedizin, OP und Innere

Medizin wird erweitert



Geriatrische Angebote sind für eine umfassende Gesundheitsversorgung

unverzichtbar, um die Aufrechterhaltung und Wiederherstellung von Lebensqualität

für alte Menschen sicherzustellen und eine mögliche Pflegebedürftigkeit zu

verringern.



Die geplante Akutgeriatrie soll zunächst 20 Betten und Therapieräume bieten. Die

Eröffnung ist voraussichtlich für März 2025 geplant. Ein Schwerpunkt der neuen

Fachabteilung wird die Alterstraumatologie sein, da mit zunehmendem Alter das Seite 2 ► Seite 1 von 2



