Bitpanda wird offizieller Krypto Partner von DAZN / Multi-Market-Partnerschaft in DACH-Region, Frankreich und Italien

Wien (ots) -- DAZN und Bitpanda schließen eine Multi-Market-Partnerschaft in den KernmärktenItalien, Frankreich und DACH im Umfeld von NFL und den Premium FußballWettbewerben UEFA Champions League, Bundesliga, Serie A und Ligue 1McDonald's.- DAZN bietet als ultimative globale Sport-Destination mit denreichweitenstärksten Ligen und Wettbewerben in Europa die perfekte Plattformfür eine Markenpräsenz im hochwertigen Sportumfeld, während Bitpanda alsführendes FinTech Europas bereits offizieller Krypto Partner von FC Bayern undAC Mailand und der offizielle Partner der NFL ist.- Bitpanda ist offizieller Krypto Partner für die DACH-Region, Italien undFrankreich und nutzt innovative Sonderwerbeformate wie Presenter Spots,Halftime Presenting und Sponsored Replays, um seine Marktführerschaft inEuropa zu unterstreichen.- Aktivierungen und Events: Geplant sind gemeinsame Fan-Aktionen und exklusiveErlebnisse zur Belebung der Partnerschaft.DAZN, die globale Sport-Entertainment-Plattform, und Bitpanda, der europäischeMarktführer, geben eine Multi-Market-Partnerschaft bekannt. DieMedienkooperation erstreckt sich über DAZNs und Bitpandas KernmärkteDeutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Frankreich und beinhaltetreichweitenstarke Werbeplatzierungen und Presentings in den wichtigsteneuropäischen Ligen und Wettbewerben, die DAZN den Fans länderübergreifend zurVerfügung stellt.Darüber hinaus tritt Bitpanda im Rahmen der Medienkooperation als offiziellerKrypto-Partner für die DACH-Region, Italien und Frankreich auf. DiePartnerschaft ermöglicht Bitpanda die Nutzung innovativer Sonderwerbeformate wiePresenter Spots, Halftime Presenting und Sponsored Replays und unterstreichtdamit seine Marktführerschaft als Europas führender Krypto-Broker.Bitpanda investiert europaweit in den Sport und ist offizieller Partner des FCBayern München, AC Milan und der NFLMit Bitpanda und DAZN treffen zwei visionäre und innovative Unternehmenaufeinander, die angetreten sind, um ihre jeweilige Branche zu revolutionieren.Der Krypto-Broker hat bereits erfolgreich Partnerschaften im Sportbereichetabliert, darunter die Zusammenarbeit mit dem FC Bayern München, AC Milan undder NFL. Zudem hat Bitpanda kürzlich Markenbotschafter-Kooperationen mit denTennisspielern Dominic Thiem, Stanislas Wawrinka und dem Rugbyspieler AntoineDupont geschlossen. Diese Initiativen sind Teil einer umfassenden Strategie, diedarauf abzielt, die Markenbekanntheit massiv zu steigern und eine breitereZielgruppe anzusprechen.Multi-Market-Partnerschaft in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und