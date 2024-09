Asklepios professionalisiert Bildung & Wissensmanagement im gesamten Konzern / Neuer Konzernbereich unter der Leitung von Melanie Gehrigk (FOTO)

Hamburg (ots) - Melanie Gehrigk (27) ist Leiterin des neu gegründeten

Konzernbereichs Bildung & Wissensmanagement der Asklepios Kliniken Gruppe. Mit

der Schaffung einer zentralen Verantwortung für die Themen Aus-, Fort- und

Weiterbildung inklusive digitalem Lernen will Asklepios die bestehenden Angebote

der einzelnen Einheiten bündeln, weiterentwickeln und unter eine einheitliche,

konzernweite Strategie stellen. Zentrales Anliegen des neuen Konzernbereichs ist

es, die Qualifikation der 67.000 Mitarbeitenden der Klinikgruppe stetig weiter

zu verbessern. Der neue Konzernbereich wird für den gesamten Konzernverbund und

somit auch für die Konzerntöchter RHÖN-KLINIKUM AG und MediClin etabliert.



"Ziel ist es, neue und bedarfsgerechte Angebote u. a. für ärztliches und

nichtärztliches Personal zu schaffen", sagt Priv.-Doz. Dr. med Sara Sheikhzadeh,

Chief Medical Officer (CMO) der Asklepios Kliniken Gruppe. Jede Berufsgruppe im

Gesundheitswesen soll im Asklepios Konzern Zugang zu allen Bildungsangeboten

erhalten, die für ihr spezifisches Berufsbild interessant, relevant und

erforderlich sind. Darüber hinaus sollen allen Mitarbeitenden weitere

Entwicklungs-, Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten aufgezeigt

werden. "Ein einheitliches, konzernweites Fortbildungsangebot schafft

einheitliche Standards, die zur Verbesserung der Behandlungsqualität und

-sicherheit beitragen", erläutert die neue Konzernbereichsleiterin Melanie

Gehrigk.





Seit jeher ist Asklepios als führender privater Klinikbetreiber auch einer der größten Ausbilder für Gesundheitsberufe in Deutschland. Schon heute verfügt Asklepios über mehr als 20 verschiedene Bildungseinheiten, über 4.700 Ausbildungsplätze im Lehrjahr 2024 in 23 Ausbildungsberufen und führt jährlich mehr als 1.500 Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen durch. Darüber hinaus hat Asklepios die Online-Lernplattform ASKnow geschaffen, die mit mehr als 400 Angeboten ein hocheffizientes Tool zur internen Fort- und Weiterbildung aller Berufsgruppen ist. Zukünftig soll ASKnow auch externen Partnern als Wissensplattform zur Verfügung gestellt werden. Mit der professionellen Bündelung des Wissensmanagements will Asklepios auch seine Rolle als attraktiver Arbeitgeber ausbauen. "Der Aufbau des konzernweiten Bereichs Bildung und Wissensmanagement ist ein wichtiger Schritt in unserer Unternehmensstrategie, aber auch zu Zeiten des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung. Unser Ziel ist es, unter Melanie Gehrigk führender Anbieter in der medizinischen Aus-, Fort- und Weiterbildung zu werden. Sie wird unser breit gefächertes Bildungsangebot konzernweit neu strukturieren und so dafür sorgen, dass die Qualität unserer Bildungsangebote immer auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand und einem exzellenten Niveau bleibt. Dafür wünschen wir ihr viel Erfolg und Freude an ihrer neuen Aufgabe", sagt Marco Walker, CEO der Asklepios Kliniken Gruppe. Melanie Gehrigk ist seit 2016 bei Asklepios beschäftigt. Bereits als Referentin der Medizinischen Vorständin (CMO) und als Betriebsleiterin der Asklepios Akademie für Ärztliche Fortbildung hat die ausgebildete Kauffrau im Gesundheitswesen ihre Führungskompetenzen unter Beweis gestellt. Unter ihrer Leitung konnte u. a. das Angebot der Ärztlichen Fort- und Weiterbildung im Sinne des Konzerns professionalisiert und weiter ausgebaut werden.