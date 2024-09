Zahl der Long-Covid-Betroffenen wächst

BERLIN (dpa-AFX) - Auch nach dem Ende der Corona-Pandemie erkranken nach Angaben des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach weiterhin Menschen an Long Covid. "Die Zahl der Betroffenen an Long Covid wächst", sagte der SPD-Politiker bei einem Runden Tisch zu Long Covid mit Vertretern aus Wissenschaft und Gesundheitswesen sowie Betroffenen in Berlin.

"Millionen Menschen werden sich diesen Winter wieder mit Covid infizieren", sagte Lauterbach. Ein Teil davon werde auch ME/CFS, beziehungsweise Long Covid, entwickeln. Für Geimpfte und Menschen, die bereits eine Infektion durchgemacht haben, sei das Risiko niedriger, bestehe aber weiterhin.