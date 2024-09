Weizenmehlpreis ab sofort reduziert / Nach Zucker folgt Mehl: Lebensmittel-Discounter entlastet Haushaltsbudgets (FOTO)

Nürnberg (ots) -



Ob für knusprige Brote, leckere Kuchen oder herzhafte Teigwaren - Mehl ist ein

unverzichtbares Grundnahrungsmittel und findet in fast jeder Küche seinen

Platz. Der Lebensmittel-Discounter NORMA setzt seine Preisoffensive fort und

senkt ab sofort die Preise für das beliebte Weizenmehl von KÜCHENSTOLZ. Das

Qualitätsweizenmehl Type 405 in der 1-Kilo-Packung kostet nun nur noch 59 Cent,

was einer Reduzierung von 6 Cent oder rund 9 Prozent pro Packung entspricht.



Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA aus dieser Woche im Überblick (regionale

Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):







Bislang: 0,65 EUR

Jetzt: 0,59 EUR



SWEET FAMILY Feiner Zucker, 1 kg

Bislang: 1,49 EUR

Jetzt: 0,89 EUR



SÜDZUCKER Feiner Rübenzucker, 1 kg

Bislang: 1,49 EUR

Jetzt: 0,89 EUR



DIAMANT Rübenzucker, 1 kg

Bislang: 1,49 EUR

Jetzt: 0,89 EUR



SWEET FAMILY Puderzucker, 250 g

Bislang: 0,49 EUR

Jetzt: 0,39 EUR



SÜDZUCKER Feiner Puder Rübenzucker, 250 g

Bislang: 0,49 EUR

Jetzt: 0,39 EUR



DIAMANT Puderzucker, 250 g

Bislang: 0,49 EUR

Jetzt: 0,39 EUR



SWEET FAMILY Würfelzucker, 1 kg

Bislang: 1,69 EUR

Jetzt: 1,29 EUR



SÜDZUCKER Würfel- Rübenzucker, 1 kg

Bislang: 1,69 EUR

Jetzt: 1,29 EUR



DIAMANT Würfelzucker, 1 kg

Bislang: 1,69 EUR

Jetzt: 1,29 EUR



SWEET FAMILY Gelierzucker, 500 g

Bislang: 0,99 EUR

Jetzt: 0,79 EUR



SÜDZUCKER Gelierzucker 2 plus 1, 500 g

Bislang: 0,99 EUR

Jetzt: 0,79 EUR



DIAMANT Gelierzucker 2:1, 500 g

Bislang: 0,99 EUR

Jetzt: 0,79 EUR



Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,

Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am

Markt.



Pressekontakt:



Katja Heck

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG

Leiterin Kommunikation und Werbung

Manfred-Roth-Straße 7

D-90766 Fürth

mailto:k.heck@norma-online.de





KÜCHENSTOLZ Weizenmehl Type 405, 1 kgBislang: 0,65 EURJetzt: 0,59 EURSWEET FAMILY Feiner Zucker, 1 kgBislang: 1,49 EURJetzt: 0,89 EURSÜDZUCKER Feiner Rübenzucker, 1 kgBislang: 1,49 EURJetzt: 0,89 EURDIAMANT Rübenzucker, 1 kgBislang: 1,49 EURJetzt: 0,89 EURSWEET FAMILY Puderzucker, 250 gBislang: 0,49 EURJetzt: 0,39 EURSÜDZUCKER Feiner Puder Rübenzucker, 250 gBislang: 0,49 EURJetzt: 0,39 EURDIAMANT Puderzucker, 250 gBislang: 0,49 EURJetzt: 0,39 EURSWEET FAMILY Würfelzucker, 1 kgBislang: 1,69 EURJetzt: 1,29 EURSÜDZUCKER Würfel- Rübenzucker, 1 kgBislang: 1,69 EURJetzt: 1,29 EURDIAMANT Würfelzucker, 1 kgBislang: 1,69 EURJetzt: 1,29 EURSWEET FAMILY Gelierzucker, 500 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,79 EURSÜDZUCKER Gelierzucker 2 plus 1, 500 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,79 EURDIAMANT Gelierzucker 2:1, 500 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,79 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen amMarkt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthmailto:k.heck@norma-online.de