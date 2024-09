Ausbruch steht unmittelbar bevor

Den letzten markanten Höhepunkt markierte Extra Space Storage Anfang Juni 2022 bei 228,84 US-Dollar, die zuvor steile Rallye wurde durch eine Konsolidierung in klassischer dreiwelliger Form abgelöst und brachte Verluste auf 101,19 US-Dollar hervor. Zwar fiel die Aktie deutlich unter die Vorgängerhochs aus September 2019 von 124,46 US-Dollar zurück, konnte sich aber schnell berappen und zunächst wieder in den Bereich von 160,00 US-Dollar ansteigen. Nach Ausbildung der rechten Schulter gelang es schließlich gegen Anfang August die inverse SKS-Formation zu aktivieren und Kurspotenzial an die Trendkanalbegrenzung um 178,00 US-Dollar freizusetzen. Das allein aus der SKS-Formation resultierende Kurspotenzial wurde aber bei weitem nicht ausgeschöpft.

Bullen startklar