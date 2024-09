Schuldenbremse steht Wettbewerbsfähigkeit im Weg

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil fordert für mehr Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie das Ende der Schuldenbremse. Es gehe um die Zukunft des Standorts und die wirtschaftliche Stärke des Landes, sagte Klingbeil am Rande einer SPD-Landtagsfraktionssitzung in Düsseldorf. "Dafür muss investiert werden, und dafür steht die Schuldenbremse im Weg." Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse sieht vor, dass die Haushalte von Bund und Ländern grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen sind.

Die geplante Wachstumsinitiative der Bundesregierung müsse zügig umgesetzt werden, so Klingbeil. Wenn das nicht reiche, müsse geschaut werden, "was kann obendrauf noch getan werden". Klingbeil bekräftigte die Forderung nach einem Industriestrompreis. Auch für die Stärkung des grünen Stahls müsse auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene alles getan werden. Der zweite Leitmarkt, die Elektromobilität, dürfe jetzt ebenfalls nicht wackeln. Für Investitionen in Infrastruktur, Energie- und Wasserstoffnetze sowie die Ladeinfrastruktur werde mehr Geld gebraucht.