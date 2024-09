UniDoc Health geht Partnerschaft mit Carefluence ein, um die Interoperabilität im Bereich eHealth zu verbessern

Wesentliche Merkmale:

Partnerschaft zur Einbettung FHIR-basierter Interoperabilität direkt in die Telemedizinlösungen von UniDoc.

Ermöglicht UniDocs Plattform eine breite Schnittstelle zu elektronischen Gesundheitsakten („EHR"), Gesundheitsinformationssystemen („HIS") und anderen digitalen Gesundheitsplattformen.

Verbessert die Kontinuität der Versorgung, die Koordination und die Patientensicherheit durch nahtlosen Datenaustausch.

„Die Integration der Interoperabilitätsplattform von Carefluence in unsere eHealth-Lösungen ist ein wichtiger Fortschritt für UniDoc", sagte Antonio Baldassarre, CEO der UniDoc Health Corp. „Viele Gesundheits-IT-Systeme verfügen über eigene APIs und Cloud-Systeme, was zu einer fragmentierten Patientenversorgung führt. Diese Partnerschaft wird es unserem H3 Health Cube ermöglichen, die Lücken zwischen unterschiedlichen Gesundheitsüberwachungsgeräten, zentralen Gesundheitssystemen, elektronischen Patientenakten und Abrechnungssystemen zu schließen und einen einheitlichen Überblick über den Gesundheitszustand der Patienten zu liefern.

Indem wir sicherstellen, dass unsere Kunden ihre bestehenden Systeme weiter nutzen können, beschleunigen wir nicht nur den Integrationsprozess, sondern senken auch die Gesamtkosten für unsere Kunden. Dies ist eine starke Ergänzung unserer Plattform, die UniDocs Position auf dem eHealth-Markt weiter festigt."

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Carefluence seine vom Office of the National Coordinator for Health Information Technology („ONC") zertifizierte, FHIR-basierte OpenAPI und eine umfassende Suite von Interoperabilitäts-Tools für die eHealth-Lösungen von UniDoc bereitstellen. Diese Integration wird die Interoperabilität zwischen der Gerätedatenplattform von UniDoc und mehreren Gesundheitsinformationssystemen, einschließlich EHRs, KISs und anderen digitalen Gesundheitsplattformen, erleichtern. Diese Initiative soll die Kontinuität der Versorgung erhöhen, die Koordination der Versorgung verbessern und dazu beitragen, die Patientensicherheit in der gesamten Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.