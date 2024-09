David Tepper & Michael Burry: Weiter All-in bei China-Aktien!

China leidet immer noch unter den Auswirkungen der Covid-Abriegelungen, was sich in einem schwächeren BIP, einem angeschlagenen Aktienmarkt und einer hohen Arbeitslosigkeit zeigt. Trotz vieler Ungewissheiten teilen nicht alle Marktteilnehmer diese düsteren Sichtweisen.

"Alle sind so negativ eingestellt, was China angeht. Aber es gibt immer noch so viele fantastische Innovationen, die aus China kommen können", sagte Ted Alexander, CIO von BML Funds, vergangene Woche gegenüber CNBC. Und weiter: "Ich denke, jeder wäre gut beraten, sich in China zu engagieren."