Süße Rendite: Kann Lindt & Sprüngli seinen Marktanteil verdoppeln?

Seit Jahresanfang konnten die Lindt-Anteile um 10 Prozent zulegen. Neben der Stammaktie (ISIN: CH0010570759) können Anleger auch über den Partizipationsschein (ISIN: CH0010570767) beim Schoko-Riesen investieren.

Allein 2023 habe Lindt die Preise um 10 Prozent angehoben, und für 2024 sei ein weiterer Anstieg von 6 Prozent zu erwarten. Ackerman geht davon aus, dass Lindt im Jahr 2025 sogar eine Preissteigerung von 11 Prozent durchsetzen könnte. Dies verdeutliche die relativ geringe Elastizität der Nachfrage nach Premium-Schokolade, insbesondere im Geschenk- und Saisonsegment, das 50 Prozent von Lindts Portfolio ausmacht.

Im ersten Halbjahr 2024 erzielte Lindt ein organisches Umsatzwachstum von 7 Prozent, wobei 6 Prozent auf Preiserhöhungen und 1 Prozent auf ein gestiegenes Volumen entfielen. Ackerman rechnet jedoch damit, dass das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte 2024 beschleunigt wird, insbesondere in Nordamerika.

Unser exklusiver Aktienreport enthüllt drei unglaublich aussichtsreiche KI-Aktien, die von der bahnbrechenden Entwicklung in diesem Sektor massiv profitieren können. Jetzt kostenlosen Report herunterladen!

Trotz einmaliger Faktoren wie Lagerabbau und Ostern-Nachwirkungen verzeichnete Lindt dort ein zugrunde liegendes Wachstum von 6 Prozent. Für das zweite Halbjahr erwartet Ackerman eine weitere positive Überraschung mit einer möglichen Wachstumsrate von 8 bis 9 Prozent in Nordamerika.

Auch langfristig sieht Ackerman erhebliches Potenzial für Lindt, insbesondere in Schwellenländern wie Brasilien, Indien, China und Mexiko. Während Lindt in entwickelten Märkten wie Europa bereits Marktanteile von rund 20 Prozent im Premiumsegment erreicht hat, sind die Marktanteile in aufstrebenden Märkten deutlich niedriger. Dies biete die Möglichkeit für ein langfristiges zweistelliges Wachstum, da sich der Trend zur Premiumisierung auch in diesen Regionen beschleunigen könnte.

"Einzigartige Position" im Premium-Segment

Lindt ist bereits der führende Anbieter im Premium-Schokoladensegment, das etwa 20 Prozent des globalen Schokoladenmarktes ausmacht. Ackerman schätzt, dass dieser Anteil bis 2030 auf 25 Prozent steigen könnte, was Lindt eine zusätzliche Marktchance von 6,5 Milliarden US-Dollar eröffnet. Obwohl Lindt nur 5 Prozent des gesamten Schokoladenmarktes hält, sieht Ackerman langfristig das Potenzial, diesen Anteil auf 8-10 Prozent zu erhöhen.

Die starke Marktposition von Lindt, kombiniert mit einem klaren Fokus auf Premium-Produkte und Preissetzungsmacht, macht das Unternehmen laut Ackerman zu einem der attraktivsten Wachstumswerte im europäischen Nahrungsmittelsektor. "Lindt ist einzigartig positioniert, um von der globalen Premiumisierung im Schokoladenmarkt zu profitieren", so Ackerman abschließend.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion