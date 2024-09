Soft N Dry TreeFree Windel(TM) Jetzt Mit ecoLiite Core(TM)

Toronto (ots/PRNewswire) - Nächste Generation der nachhaltigen TreeFree

Diaper(TM)-Technologie für OEM- und Einzelhandels-B2B-Kunden in Schlüsselmärkten

in Nordamerika, Lateinamerika und der EU



Soft N Dry Diapers Corp. ("Soft N Dry" oder "SDC"), der führende Innovator im

Bereich baumfreie Einweg-Babywindeln, kündigt heute die Markteinführung seiner

bisher fortschrittlichsten Windelkerntechnologie an: den ecoLiite Core(TM).

Diese neue Kerntechnologie wurde entwickelt, um die erste Generation der

ecoFlex-Linie des Unternehmens zu ersetzen und bietet überlegene Leistung und

Nachhaltigkeit für OEMs und Eigenmarken-Einzelhändler mit einem besonderen Fokus

auf die Einhaltung der neuen EU-Entwaldungsfrei-Verordnung (EUDR).







Windeltechnologie dar und unterstreicht Soft N Dry's Engagement für

umweltverantwortliche Produkte, die den Anforderungen des kommerziellen Marktes,

der Verbraucher und der Umwelt gerecht werden. Durch den Einsatz

fortschrittlicher Materialien und innovativer Technik verbessert der neue Kern

die Saugfähigkeit, Haltbarkeit und den Komfort, während er eine 100% baumfreie

Formulierung beibehält. Dies sorgt für einen reduzierten CO?-Fußabdruck und eine

höhere Kosteneffizienz für alle Marktteilnehmer im Vergleich zu herkömmlichen

Windelkernen aus Holzfasern.



"Mit der Einführung von ecoLiite Core(TM) auf dem Markt machen wir einen

entscheidenden Schritt, um die Einwegwindelindustrie profitabel und nachhaltig

zu revolutionieren", sagte Matthew Keddy, CEO von Soft N Dry. "Unsere neue

ecoLiite Core(TM)-Technologie erfüllt nicht nur die höchsten Standards in Bezug

auf Leistung und Komfort, sondern reagiert auch auf die weltweite Nachfrage nach

umweltfreundlichen Babyprodukten. Darüber hinaus bietet der ecoLiite Core(TM)

unseren OEM-Partnern und Einzelhändlern umfassende Umwelt-, Sozial- und

Governance- (ESG) und Nachhaltigkeitsberichterstattung, damit sie den wachsenden

Verbraucheranforderungen nach Transparenz und ethischer Beschaffung in der neuen

Ära der baumfreien Windel (EUDR) gerecht werden können."



Fokus auf Marktwachstum und Einhaltung europäischer Vorschriften



Der europäische Windelmarkt verzeichnet ein erhebliches Wachstum, mit einer

Marktausweitung von 44,3 Milliarden Einheiten im Jahr 2023 und einer erwarteten

Steigerung auf 70,1 Milliarden Einheiten bis 2032, so die IMARC-Gruppe. Dies

entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,1 %

für den Zeitraum von 2024 bis 2032. Der Umsatz im europäischen Babywindelmarkt

wird 2024 voraussichtlich 9,34 Milliarden USD erreichen, was auf die steigende Seite 2 ► Seite 1 von 2



